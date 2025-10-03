Путин рассказал о совершенствовании системы ПВО

Путин: Россия будет совершенствовать свои системы ПВО

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия будет совершенствовать свои системы ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем совершенствовать свои системы ПВО", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.