РИА Новости

Путин рассказал о совершенствовании системы ПВО

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Путин: Россия будет совершенствовать свои системы ПВО

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия будет совершенствовать свои системы ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем совершенствовать свои системы ПВО", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

