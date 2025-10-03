Выступление президента России Путина на пленарной сессии клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии XXII международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. В этом году заседание посвящено теме "Полицентричный мир: инструкция по применению".

Владимир Путин начал свое выступление в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

— "Мы не можем предвидеть будущее, но должны быть готовы ко всему. Ответственность каждого в такие периоды истории чрезвычайно велика", — заявил Путин.

— Президент отметил, что тема многополярного мира давно на повестке дня, но сейчас особенно актуальна. Сегодня намного более открытое и творческое пространство внешнеполитического поведения, нет заранее известных вариантов действий.

— Путин заявил, что многополярность стала прямым следствием на попытку установить гегемонию стран Запада. Провал попыток западного доминирования был лишь вопросом времени.

— Могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но невозможно иметь силы управлять всем миром, объяснил президент.

— Страны, выступающие против гегемонии США, встречали недопонимание и угрозы. Некоторые сопротивляющиеся страны стали "воспитывать". Ни к чему хорошему это не привело, заявил Путин.

— "У всякой мощи есть предел — "против лома нет приема, окромя другого лома". Но другой лом всегда появляется", — объяснил президент.

— Граждане западных стран сталкиваются с вопросом, зачем им нужна внешняя политика, проводимая ими властями, отметил Путин.

— "В некоторых странах запрещают популярных оппозиционных политиков. Но такой подход не работает", — заявил Путин.

— Президент отметил, что всем игрокам придется учитывать интересы друг друга, потому что нельзя добиться своих целей в одиночку, находясь в изоляции

— "Против России применили меры, способные сломить не одну страну, но целую коалицию государств. Все безуспешно", — заявил Путин.

— "Некоторые все равно пытаются нанести Москве стратегическое поражение, но даже до самых упрямых тугодумов дойдет, что это невозможно", — заявил президент.

— Они [страны Запада] сами говорили, что хотели заставить народ России страдать, напомнил Путин. "Пора уже успокоиться", — с иронией отметил президент.

— Президент объяснил, что сегодняшний мир — комплексная, многокомпонентная система. Благодаря сложности мира общая договороспособность увеличивается, так как односторонние решения не работают, а многосторонние требуют более глубокой проработки.

— Владимир Путин объяснил, что именно в духе дипломатии XXI века работают новые дипломатические структуры: БРИКС, ШОС и другие. Они разные, но их объединяет то, что они не работают по иерархическому принципу, а также они не направлены против кого-либо.

— Путин заявил, что в Евросоюзе пытаются укрепить пошатнувшееся единство альянса не повышением своей эффективности, а за счет создания образа врага — России. Но жители европейских стран видят и понимают ситуацию.

— Самовнушение — опасная вещь, поэтому Россия не должна игнорировать происходящее. Нужно следить за милитаризацией Европы. ФРГ планирует сделать свою армию опять самой мощной в Европе, отметил Путин.

— "Разговоры европейских политиков о войне России с ЕС — чушь", — заявил президент.

— Странам Запада необходимо смотреть на многочисленные проблемы в своих странах. Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции, — подчеркнул Путин.

— "Россия никогда не инициирует военное противостояние", — напомнил президент.

— "Хотят попробовать нашу обороноспособность — ну, пусть пробуют. Наша история доказала, что слабость недопустима. Москва никогда ее не проявит, пусть об этом помнят те, кому Россия мешает самим своим существованием", — заявил Владимир Путин.

— Президент объяснил, что сложные проблемы можно решить только совместно, только в комплексе, ведь в противном случае безопасности нет ни для кого.

— "Попытки Запада навязать одностороннюю безопасность привели к тому, что безопасность сейчас не чувствует никто", — заявил президент.

— Президент объяснил, что конфликты и столкновения интересов были и будут всегда, вопрос состоит в том, как их решать. Многополярный мир — это возвращение классической дипломатии, которая учитывает интересы, а не заставляет.

— Владимир Путин подчеркнул, что украинская трагедия — это боль для русских и украинцев.

— "Те кто поощрял и вооружал Украину, десятилетиями настраивал ее против России и русских — плевать хотели не только на Москву, но и на интересы Украины и ее народа. Украинцы для них — расходный материал", — заявил Путин.

— Путин согласился со словами Трампа, что при другой администрации в США конфронтации на Украине было бы возможно избежать.

— Путин заявил, что в основу урегулирования [украинского кризиса] должно лечь понимание, что у всех участников есть свои интересы. Но именно страны региона должны участвовать в создании региональной безопасности.

— "Для других государств украинский конфликт — это карта в глобальной игре, повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить свое влияние, заработать деньги на войне", — объяснил президент.

— Путин отметил, что страны мирового большинства не принимают чью-либо сторону, искренне пытаясь помочь в урегулировании конфликта, и Россия благодарна им.

— Президент заявил, что конфликт пока не удалось прекратить, вина в этом лежит на Европе, которая постоянно пытается разжечь конфликт. Но добрая воля возьмет верх. Изменения происходят даже в общественном сознании на Украине.

— Сейчас идет новая волна деколонизации, поэтому бывшие колонии получают реальный суверенитет во всех сферах, отметил Путин.

— Владимир Путин отметил, что существует мнение, что система ООН находится в кризисе, они изжила себя. "Действительно, в организации много проблем, но ничего лучше нее нет", — заявил президент. Проблема не в ООН, ее возможности очень большие, проблема в том, как страны пользуются этими возможностями.

— Мир пережил десятилетия попыток навязать систему, противоречащую большинству мировых традиций. Раньше этим занимался и Советский Союз, затем — единолично США, но навязанное не может удержаться надолго, — отметил Путин.

— Президент заявил, что нынешняя администрация США высказывается прямо, и это лучше, чем туманные намеки предыдущей администрации.

— Президент отметил, что администрация Трампа руководствуется интересами США, и это рациональный подход. Однако и Россия руководствуется своими интересами, и один из них — это возобновление отношений с Вашингтоном.

— "Времена, когда узкая группа великих держав решала, как жить всему миру, ушли безвозвратно. Об этом важно помнить тем, кто тоскует по колониальным временам", — заявил Путин.

Владимир Путин закончил вступительную речь. Зал аплодирует.

— В ответ на комментарий модератора Федора Лукьянова Путин отметил, что в своей речи отталкивался от практических случаев, с которыми сталкивался во время работы на внешнеполитическом направлении.

— Модератор задал вопрос, ощущает ли Путин себя Александром I на Венском конгрессе. Президент ответил, что главное различие в том, что Александр был царем, тогда как он — избран гражданами на определенный срок.

— Разворачивая свой ответ президент отметил, что после распада Советского Союза западные структуры везде встроили свои кадры в международные организации. Это привело к тому, что многие участники мирового сообщества перестало обращаться в такие структуры.

— Продолжая тему, заданную модератором, Путин объяснил, что ОБСЕ превратилось в площадку для обсуждения прав человека на постсоветском пространстве. Да, проблемы были, но схожие проблемы существовали и в западном мире. Однако ОБСЕ создавалось для других целей, а политизировавшись, утратило свой смысл.

— Новые институты создавались из-за необходимости решать международные вопросы путем консенсуса. Так, например, возникли ШОС и БРИКС, — отметил Путин.

— Слово перешло к модератору. Вопрос: что такое современная война? Как она изменилась?

— Путин отметил, что это важный и комплексный вопрос. Невоенные способы решения военных вопросов сейчас приобретают новое значение из-за развития технологий. Это попытки воздействия на сознание населения, разложить его.

— Развивая свой ответ, президент объяснил, что в военной сфере развитие технологий — это БПЛА, которые используются по-разному. Развитие БПЛА меняет тактику боя, танки используются совсем по-другому. Также развиваются системы противодействия и разведка.

— Также президент отметил, что изменилась скорость инноваций. Многие вещи меняются в очень короткий срок. Стороны подстраиваются под научные прорывы друг друга.

— "Меняется все, кроме одного — храбрости, мужества и героизма русского солдата", — завершил ответ на вопрос Владимир Путин.

— Модератор напомнил, что при начале СВО звучали мнения, что армия в некоторых моментах отстала и попросил президента прокомментировать это.

— В ответ Путин заявил, что Россия не отстала, а не видела некоторых вещей.

— Далее президент отметил, что Россия сама производит свою военную технику, а с нами воюют все страны НАТО. Помимо техники с украинской стороны есть западные инструкторы, принимающие участия в боях.

— В завершение ответа на вопрос, президент объяснил, что это серьезный вызов для России, но мы быстро к нему адаптировались. На сегодняшний день российская армия — самая боеспособная. По выучке, тактике, поставкам военной техники на фронт.

— Модератор попросил прокомментировать переименование Министерство обороны США в Военное министерство, а также заявления Трампа о том, что Россия — это "бумажный тигр".

— Комментируя переименование Минобороны США в Министерство войны, Путин отметил, что это название звучит несколько агрессивно. Россия же исходит из того, что у нас именно Министерство обороны, цель которого — обеспечить безопасность страны.

— Путин в ответ на слова Трампа о бумажном тигре: Россия воюет не с ВСУ и Украиной, а фактически со всеми странами НАТО.

— Развивая свою мысль Путин отметил, что российская армия уверенно идет по всей линии соприкосновения. На севере — продвижения в Волчанске и Юнаковке, там создается зона безопасности, все проходит по плану. Освобождены две трети Купянска, наши бойцы уже в центре, под контроль России перешел Кировск. Военные вошли в Константиновку и Северск, а также в Красноармейск.

— Президент не стал вдаваться в подробности, чтобы не информировать противника, так как в ВСУ царит неразбериха.

— "Но российская армия уверенно продвигается, противостоя всему блоку НАТО. Если это бумажный тигр, то что из себя представляет альянс?", — задал риторический вопрос президент.

— Путин заявил, что Запад поставляет достаточно оружия ВСУ — столько, сколько нужно киевскому режиму.

— Потери ВСУ на 11 тысяч в месяц превосходят поступающих по мобилизации и из госпиталей. У противника повальное дезертирство, заявил президент.

— Президент объяснил, что у киевского режима есть только одна возможность набрать людей — снизить возраст мобилизации, но это не даст эффекта, так как у противника нет времени на подготовку из-за постоянного продвижения российской армии.

— "У России хватает личного состава, наши потери кратно меньше, чем у ВСУ. При этом у нас армия пополняется добровольцами", — отметил президент.

— Путин призвал украинских военных, которых насильно мобилизовали, бежать из ВСУ.

— Президент надеется, что Киевский режим поймет, что придется садиться за стол переговоров.

Модератор пригласил зрителей из зала задавать свои вопросы.

— Вопрос: удивило ли Путина оголтелость, с которой Запад пошел на конфронтацию с Россией, изменение отношения некоторых стран к итогам Второй мировой войны. Было ли что-то еще, что удивило президента.

— В ответ Путин отметил, что в целом его ничего особенно не удивило. Однако недоумение вызвало желание пересмотреть все хорошее, что было в прошлом, а также попытки сравнения и уравнивания режимов Сталина и Гитлера.

— Запад выпячивает пакт Молотова-Риббентропа, забывая о Мюнхенском сговоре, подписанном с Гитлером, заявил президент.

— Путин объяснил, что Запад пытался забыть результаты Нюрнбергского процесса. Это странно, так как это итоги совместной борьбы, процесс провели, чтобы такие преступления не повторялись в будущем.

— Снос памятников советским солдатам в Европе также удивил. Россия не отрицает, что Советский союз навязывал свою волю некоторым странам в послевоенный период, но бойцы, отдавшие жизнь в борьбе с нацизмом, никак не связаны с этим, заявил президент.

— Путин, говоря о Европе, процитировал стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина":

Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,

Твердили: "Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела!..

Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор

Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русской штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь —

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!

— По словам президента, эти строки великого российского классика актуальны и к нынешней международной ситуации. Некоторые страны всегда желали сокрушить Россию и поживиться. Но этого никогда не случится.

— Вопрос от иранского журналиста про план Трампа по Газе, который корреспондент назвал "капитуляцией". Что может сделать Россия для завершения ситуации в палестинском анклаве?

— Путин подчеркнул, что ситуация в Газе ужасна и напомнил слова Генерального секретаря ООН, что Газа стала самым большим детским кладбищем в мире.

— Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства, — заявил Путин.

— Президент отметил, что только создание двух государств для двух народов позволит решить конфликт.

— Путин заявил, что Тони Блэр, который должен возглавить временную администрацию Газы, не известен как миротворец, но он опытный политик и может сыграть положительную роль.

— Президент считает, что лучше передать власть в Газе под руководство администрации Аббаса. Также сохраняется вопрос, как долго будет действовать временное правительство Блэра.

— Также важна позиция Израиля по плану Трампа, — отметил президент.

— Путин заявил, что если план приведет к позитивным изменениям — это будет прорывом.

— Также Путин признался, что его удивило, когда один союзник США — Израиль — нанес удар по другому союзнику Белого дома — Катару.

Вопрос задает экс-помощница Байдена Тара Рид. Она поблагодарила Путина за предоставление российского гражданства. Она отметила, что Москва спасла ее от преследования на родине. Как Путин относится к людям, которые приезжают в Россию из западных стран, стремясь получить политическое убежище?

— Путин напомнил, что в паспорте Российской империи не было графы "национальность", была только "вероисповедание". Это показывало, что для государства важны ценности, а не происхождение.

— Путин отметил, что сейчас для Москвы также важны люди, разделяющие ее ценности. Президент поддерживает снижение барьеров для таких людей. Поток не очень большой, но это свыше полутора тысяч человек.

— Люди бегут в Россию от навязываемого на Западе "гендерного терроризма".

Модератор спросил о гибели на СВО сына замдиректора ЦРУ и уточнил, знал ли президент об участии этого бойца в спецоперации до его смерти.

— Путин ответил, что узнал об американском бойце, когда ему принесли наградной документ о посмертном присвоении Ордена Мужества.

— Американец хотел с оружием в руках защищать традиционные ценности, которые он разделял.

— Он воевал в элитном подразделении, а погиб, вытаскивая из горящего БТР своих сослуживцев и пытаясь оказать им помощь, сам получив 25% ожогов тела. На раненых бойцов украинские военные сбросили снаряд с дрона.

— Президент рассказал, что он передал орден Уиткоффу, при этом присутствовали сослуживцы погибшего бойца.

— "Этот американец был русским солдатом", — заявил президент.

Вопрос: пока Вашингтон оказывает давление на Китай, Индию и другие страны, требуя отказаться от российской нефти, Москва остается крупнейшим поставщиком урана для Соединенных Штатов. Как президент оценивает перспективы сотрудничества в ядерной сфере?

— Путин заявил, что введение Штатами вторичных пошлин приведет к повышению цен на внутриамериканском рынке и торможению экономики США. Это не политика, а экономика.

— Согласие на ультиматум Трампа грозит как экономическими, так и внутриполитическими последствиями странам, которые откажутся от российской нефти.

— Президент объяснил, что Россия не является крупнейшим поставщиком ядерного топлива для США, Москва занимает второе место с примерно 25% поставок.

— Также Путин заявил, что в прошлом году Москва заработала на продаже Вашингтону урана около 800 миллионов долларов. В этом году ожидается прибыль свыше миллиарда долларов. Это сотрудничество выгодно обеим странам.

Вопрос от модератора о том, что происходит с ЗАЭС.

— Путин рассказал, что украинские боевики пытаются наносить удары по окружению станции. Было несколько атак по учебному центру. Несколько дней назад, перед приездом Гросси, был нанесен артиллерийский удар по электросети. Сейчас станция питается от надежных генераторов.

— Президент отметил, что на текущий момент стоит задача наладить электроснабжение, но украинские боевики наносят удары по российским ремонтным командам, заявляя, что русские сами себя обстреливают. Сотрудники МАГАТЭ на станции видят происходящее, но не заявляют о том, кто именно ведет обстрелы.

— "В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС и Россия может ответить зеркально", — заявил Путин.

— Атаки на инфраструктуру атомных объектов — очень опасная игра, — предупредил президент.

Вопрос от венгерского журналиста: многие в Венгрии задаются вопросом о судьбе Евросоюза, думая, что к краху объединения, приведет, в том числе, интеграция в него Украины. Как Путин оценивает перспективы ЕС с учетом, агрессивной политики нынешнего его руководства, а также возможности, что киевский режим, в случае присоединения, может стать "кулаком ЕС"?

— Путин отметил, что европейская интеграция изначально была экономическим процессом и вспомнил, что Коль заявлял о необходимости взаимодополнения Европы и России.

— Президент заявил, что Евросоюз — это мощный, но затухающий центр. Дело не в проблемах его крупнейших экономик, а в размытии объединяющих европейских ценностей и миграционных потоках.

— Европы, которую любили российские западники, больше не существует. Это произошло из-за размывания ценностного фундамента.

— Путин объяснил, что в Европе набирают обороты силы, выступающие за интересы своих государств. От них зависит, сможет ли регион сохранить свое благополучие.

Модератор задал вопрос о захваченном у берегов Франции судна, которое назвали "танкером теневого флота".

— Президент назвал это пиратством, поскольку судно находилось в нейтральных водах и плыло под флагом третьей страны, с международным экипажем. Путин не знает, связано ли оно с Россией.

Вопрос от китайского журналиста о результатах визитов Путина на Аляску и на саммит ШОС, и о том, как эти поездки повлияют на нормализацию международной обстановки.

— Путин сообщил, что на Аляске не говорил с Трампом об отношениях между Россией и США: речь шла только об урегулировании украинского кризиса.

— Президент отметил, что Трамп, несмотря на любовь эпатировать, комфортный собеседник.

— Президент объяснил, что российско-американские отношения находились на самом низком уровне за всю историю. Сам факт визита направлен и на то, чтобы подумать о восстановлении контактов.

— Путин считает Си Цзиньпина своим другом.

— Председатель КНР сказал Путину, что приветствует нормализацию отношений России и Соединенных Штатов.

— Визит Путина в Пекин имел гораздо более обширную повестку, чем саммит на Аляске.

— Встреча в Пекине позволила обсудить многие двусторонние вопросы. Путин отметил, что важно было сверить часы по вопросам глобальной безопасности. Президент высоко оценивает результаты визита в Китай.

Модератор отметил, что Путин — первый из мировых лидеров, кто назвал Трампа комфортным собеседником.

— Путин отметил, что лучше услышать прямую позицию, чем экивоки, в которых трудно разобраться. Трамп слушал позицию российского лидера, не перебивая его. Путин также внимательно выслушивал мнение Трампа.

— Путин и Трамп открыто признавали в диалоге, что некоторые из обсуждаемых ими вопросов — сложные, однако они пытались добиться результатов.

— Путин и его американский коллега честно говорили о возможных вариантах урегулирования украинского кризиса. Пока неизвестно, что из этого получится, но Россия готова продолжать.

Вопрос из зала: что необходимо сделать, чтобы обеспечить устойчивость экономики на долгие годы?

— Россия выстроила логистику и систему расчетов с новыми торговыми партнерами.

— Путин отметил, что сейчас Россия должна уделить внимание дальнейшей диверсификации экономики. Необходимо сделать ее более высокотехнологичной, повысить производительность труда и обратить внимание на людей с небольшими доходами.

— Президент заявил, что понижение инфляции должно сопровождаться работой по сохранению экономическому росту.

— Путин подчеркнул, что макроэкономические показатели крайне важны для состояния экономики в целом.

— Также важно не допустить роста теневой экономики, отметил Путин.

— Экономические показатели дают основание полагать, что Россия прошла сложный этап и есть все для дальнейшего движения.

Вопрос от сербского журналиста о том, что Путин думает о цветной революции в Сербии.

— Путин согласен с оценками, что Запад пытается насильственно сместить власть в Сербии. Цветные революции не приводят ни к чему хорошему, нужно оставаться в рамках конституционных норм.

— Ситуацию в Сербии пытаются раскачать с помощью молодежи. Молодые люди, выходящие на протесты, на самом деле патриоты, и с ними нужно вести диалог, что и пытается делать президент Вучич. При этом они должны помнить о том, что они патриоты, а также об исторических страданиях своего народа. Силы, толкающие их на улицу, хотят, чтобы сербский народ страдал дальше.

— Модератор спросил Путина об отношениях с Вучичем. Российский лидер отметил, что у него хорошие отношения со всеми, в том числе и с сербским коллегой.

Вопрос от сотрудника Пекинского университета о введении безвизового режима для российских туристов.

— Путин ответил, что Россия будет действовать зеркально. Москва была приятно удивлена отменой виз для российских туристов, это была инициатива Си Цзиньпина.

— Туристический поток из России в Китай многократно вырастет, путешественники будут знакомиться с культурой КНР.

Вопрос о будущем визите Путина в Индию.

— Путин ответил, что отношения Москвы и Дели носят особый характер. Они тянутся со времен Советского союза.

— Президент отметил, что Моди — национально ориетированный политик.

— Главная задача России и Индии — выстроить торгово-экономические отношения, углубить и расширить их. Нужно разблокировать возможности двух стран, решить вопросы с логистикой, финансированием и прохождением оплаты. Возможности для этого есть.

— Путин поручил Мантурову продумать все возможные варианты развития торговых связей с Дели. Москва предложит Индии различные варианты.

— Также президент отметил сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах.

Вопрос об эскалации и о поставках ракет "Томагавк".

— Путин заявил, что такое оружие не изменит ситуации на поле боя, но это серьезное вооружение, хоть и не самое новое, а сама тема таких поставок — опасна.

— Президент объяснил, что системы российских ПВО приспособились к ракетам ATACMS, также приспособятся и к "Томагавкам", и будут их сбивать.

— Путин подчеркнул, что невозможно применять "Томагавки" без прямого участия американских военных, это будет эскалация отношений России и США.

— Развивая тему эскалации, Путин отметил, что захват судов — это пиратство, увеличивается риск столкновений на море.

— Основная цель ажиотажа вокруг судов, устроенной французскими властями — консолидация граждан вокруг правительства с помощью выдуманной российской угрозы.

Вопрос от модератора о политическом насилии на Западе, в том числе об убийстве Чарли Кирка.

— Президент принес соболезнования семье Чарли Кирка.

— Путин отметил, что Кирк продвигал и защищал традиционные ценности, отдав за них свою жизнь, также как и американец, погибший в рядах вооруженных сил России на СВО.

— Президент считает, что убийство Кирка — это признак глубокого раскола в американском обществе. Однако не нужно нагнетать ситуацию, так как власти США пытаются навести порядок внутри страны.

Вопрос о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, о том, как Россия интерпретирует этот шаг, и как Москва может ответить на задержание своего флота.

— Президент объяснил, что задержание флота может привести к конфликту. Но Москва не будет выступать с резкими заявлениями, так как этого и хотят ее оппоненты, стремясь раздуть антироссийскую риторику.

— Путин заявил, что Россия будет отвечать на задержание своих судов. В международном праве нет понятия "теневой флот", поэтому задержание судов под таким предлогом незаконно.

— Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это глупость. У России не было проблем с этими странами. Экономика приграничных финских регионов была завязана на туристов из России.

— Видимо, Стокгольм и Хельсинки хотели поживиться в случае стратегического поражения России. Но у них ничего не выйдет.

— При этом Швеция и Финляндия лишились преимуществ, которые были у них при нейтральном статусе.

— Путин отметил, что Финляндия и Швеция обвинили Россию в "агрессии" против Украины, игнорируя военные преступления киевского режима против жителей Донбасса.

— Заявления Финляндии о неразмещении опасного для России оружия, в том числе ядерного, на территории страны ничего не значат, так как в НАТО никто не будет спрашивать согласия Хельсинки.

Вопрос модератора о якобы российских дронах в воздушном пространстве стран НАТО.

— Путин в ответ пошутил, что больше так не будет. Также глава государства напомнил о людях, регулярно видящих НЛО.

— Путин отметил, что у России нет дронов подобной дальности. По его мнению, инциденты с беспилотниками служат желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.

Вопрос: как сделать, чтобы БРИКС не потерял свой темп и продолжил оправдывать ожидания мирового сообщества?

— Политика БРИКС на членов объединения. Блок не делает шаги против доллара.

— В рамках БРИКС продвигаются новые инвестиционные платформы, современные технологии в системе расчетов. Есть возможность создать систему, работающую с минимальными рисками и, по сути, в условиях отсутствия инфляции.

— Доля БРИКС в мировой экономике — 40% и она увеличивается, азиатские рынки растут. Россия хочет работать в этой системе.

— Президент отметил, что Обвинения Запада в агрессивности блока — реакция на успехи БРИКС.

Два вопроса от индийского журналиста. Первый — о сотрудничестве между Москвой и Дели в области искусственного интеллекта. Второй — о роли цивилизационной культуры в международных отношениях.

— Можно нарастить покупки в Индии сельскохозяйственных товаров и медикаментов.

— Путин отметил, что экономика Индии — полностью частная, в работе с ней нужно вести контакты с компаниями, а не с государством, которое только регулирует условия на рынке.

— Путин поддержал идею совместных усилий на ключевых направлениях, в том числе с использованием искусственного интеллекта.