Путин обещает незамедлительный ответ на провокацию Европы (Reuters, Великобритания)

Reuters: Путин обещал незамедлительно ответить в случае провокации Европы

Россия незамедлительно ответит на провокации Запада, но не намерена нападать на НАТО, заявил Владимир Путин на Валдае. Reuters обращает внимание на слова президента о том, что Запад продолжает нагнетать истерию и убеждать жителей в якобы готовящемся нападении России.

Президент Владимир Путин заявил в четверг, что Россия незамедлительно ответит в случае, если Европа спровоцирует Москву, на фоне того, что он назвал милитаризацией континента, движимой истерией. При этом он заявил, что не намерен нападать на возглавляемый США альянс НАТО.

"Если у кого-то до сих пор есть желание посоперничать с нами в военной сфере, как у нас говорят, милости просим, пусть попробуют", — заявил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в сочинском курорте на Черном море. — "Ответные меры России не заставят себя ждать".

Россия, по словам Путина, на протяжении веков демонстрировала, что будет реагировать быстро, если ее спровоцируют, и особо отметил амбиции Германии иметь самую мощную армию в Европе.

"Правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, — сказал Путин. — Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом".

Путин отверг саму идею о том, что Россия когда-либо нападет на члена НАТО, сказав, что в это "поверить невозможно".

"Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, занимайтесь наконец своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов", — сказал Путин.