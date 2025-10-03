Путин: Российская армия самая боеспособная на сегодняшний день

Российская армия самая боеспособная на сегодняшний день. Об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я думаю, что на сегодняшний день Российская армия является самой боеспособной армией», — сказал он.

По словам президента, Вооруженные силы (ВС) РФ превосходят других по выучке личного состава, по техническим возможностям, по умению их применять, а также модернизировать и поставлять на линию боевого соприкосновения новые образцы вооружения.

Путин добавил, что Российская армия также является лучшей по тактике ведения боевых действий. Глава государства подчеркнул, что российская оборонная промышленность быстро адаптировалась к различным вызовам.

Он также отметил, что армия России продвигаются вперед практически по всей линии спецоперации. Путин уточнил, что работа российских военных проходит «слаженно, спокойно и по плану».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 сентября заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, в то же время, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.