«Самое мощное оружие в своём классе»: новая казахская БМП Taimas

Источник изображения: topwar.ru

На вооружение армии Казахстана поступает новая БМП Taimas 8×8, созданная путём размещения башни VN-11 (от китайского разработчика Norinco) на шасси Arma 8x8 (от турецкой компании Otokar). Интеграция этих компонентов осуществляется на мощностях местного производителя бронетехники Astana MPR Project.

Впервые Taimas был представлен на параде в Астане в честь Дня Победы в мае 2025 года. Данная бронемашина вмещает до 11 военнослужащих и способна преодолевать водные преграды вплавь, несмотря на солидную массу до 30 тонн и габариты (7,85 х 2,8 х 3 м). Мощность двигателя составляет до 600 л. с., скорость движения до 110 км/ч по дороге, запас хода до 800 км. Броня способна выдержать подрыв 10 кг ВВ. Машина имеет противорадиационную защиту.

В башне размещены 100-мм нарезное орудие из семейства ZPL04, способное стрелять управляемыми снарядами, и спаренная с ней 30-мм автоматическая пушка (называемая то ZLB02, то ZPT-99), а также две готовые к запуску ПТУР HJ-12 с ИК-наведением, способные поражать цели сверху. Опционально возможна установка дистанционно управляемого модуля с 7,62-мм пулемётом.

Это самый мощный комплекс вооружения в мире среди БМП этого класса

- заявил подрядчик.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняет разработчик, 30-мм пушка используется для подавления на дистанции до 2 км, 100-мм орудие для более точного огня прямой наводкой и управляемыми снарядами, а HJ-12 для высокоточной стрельбы по бронетехнике на дистанции до 4 км. Прежде чем остановить выбор на китайском вооружении, Казахстан тестировал шасси Arma с башнями от БМП-3 и Nefer от Aselsan.

Как утверждает изготовитель, сделка по выпуску машин, предназначенных для замены советских БМП-2, предусматривает передачу технологий, что позволяет наладить на заводе в Астане полный производственный цикл – от резки броневой стали до окончательной сборки.

В ряде казахских изданий заявляется о лоббировании некоторыми чиновниками интересов турецкой оборонки, при том, что местная производственная база в состоянии выпускать бронемашины собственными силами, например, на мощностях завода Kazakhstan Paramount Engineering. Здесь, в частности, изготавливается БТР Barys 8х8, основанный на сингапурской платформе Terrex.