35-й судоремонтный завод "подписал" 75 мурманских студентов

75 студентов – участников федерального проекта "Профессионалитет" заключили договоры о целевом обучении с 35-м судоремонтным заводом. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе предприятия.

Подписание договоров состоялось в Мурманском индустриальном колледже. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности заместителя директора филиала по персоналу Алексей Овсейчик. Договоры гарантируют студентам трудоустройство на судоремонтном предприятии.

БПК проекта 1155 Адмирал Чабаненко во время ремонта на 35 СРЗ Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"

"Взаимодействие учебных заведений с промышленными предприятиями Заполярья уже дает ощутимые результаты. Благодаря совместным усилиям студенты получают шанс познакомиться с потенциальным работодателем во время практики, а программа наставничества помогает молодым специалистам быстрее адаптироваться в профессиональной среде, – отметил Алексей Овсейчик. – Мы убеждены, что подобные совместные проекты станут эффективным инструментом для формирования высококвалифицированного кадрового резерва и поспособствуют усилению конкурентных преимуществ Объединенной судостроительной корпорации в регионе".

Кроме трудоустройства, в период обучения по основной образовательной программе студентам предоставляются: оплата труда во время прохождения практической подготовки на производственных площадках 35 СРЗ; выплата стипендии при условии получения отметок "хорошо" и "отлично" по результатам семестра; организация прохождения студентами производственной практики на базе филиала и закрепление за ними высококвалифицированных наставников; участие в заводских конкурсах профмастерства.

Мурманский индустриальный колледж предлагает целевое обучение таким востребованным специальностям, как судостроитель-судоремонтник металлических судов, электрорадиомонтажник судовой, слесарь-монтажник судовой, сварочное производство, технология машиностроения.