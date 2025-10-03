Войти
Flotprom

35-й судоремонтный завод "подписал" 75 мурманских студентов

463
0
+1

75 студентов – участников федерального проекта "Профессионалитет" заключили договоры о целевом обучении с 35-м судоремонтным заводом. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе предприятия.

Подписание договоров состоялось в Мурманском индустриальном колледже. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности заместителя директора филиала по персоналу Алексей Овсейчик. Договоры гарантируют студентам трудоустройство на судоремонтном предприятии.

БПК проекта 1155 Адмирал Чабаненко во время ремонта на 35 СРЗ

Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"


"Взаимодействие учебных заведений с промышленными предприятиями Заполярья уже дает ощутимые результаты. Благодаря совместным усилиям студенты получают шанс познакомиться с потенциальным работодателем во время практики, а программа наставничества помогает молодым специалистам быстрее адаптироваться в профессиональной среде, – отметил Алексей Овсейчик. – Мы убеждены, что подобные совместные проекты станут эффективным инструментом для формирования высококвалифицированного кадрового резерва и поспособствуют усилению конкурентных преимуществ Объединенной судостроительной корпорации в регионе".

Кроме трудоустройства, в период обучения по основной образовательной программе студентам предоставляются: оплата труда во время прохождения практической подготовки на производственных площадках 35 СРЗ; выплата стипендии при условии получения отметок "хорошо" и "отлично" по результатам семестра; организация прохождения студентами производственной практики на базе филиала и закрепление за ними высококвалифицированных наставников; участие в заводских конкурсах профмастерства.

Мурманский индустриальный колледж предлагает целевое обучение таким востребованным специальностям, как судостроитель-судоремонтник металлических судов, электрорадиомонтажник судовой, слесарь-монтажник судовой, сварочное производство, технология машиностроения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОСК
Проекты
Военные учения
пр. 1155
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс