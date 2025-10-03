Войти
Российские ракеты «Искандер» превзошли американские Tomahawk по скорости

Источник изображения: Фото: ТАСС/отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту

Матвийчук заявил о превосходстве «Искандера» над американскими Tomahawk

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» превосходит высокоточные дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. Об этом 2 октября заявил «Известиям» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Уточняется, что длина «Искандера» составляет 7,3 м, максимальная дальность — 4 тыс. км. Скорость этой ракеты — более 900 км/ч.

«Существует две версии Tomahawk. Первая — оперативно-тактическая с расколочно-фугасной боевой частью, вторая — с ядерной боевой частью. «Искандер» и Tomahawk имеют схожую дальность — около 2,5 тыс. км, но различаются по классу и назначению», — рассказал Матвийчук.

Кроме того, добавил Матвийчук, ракета «Калибр» также превосходит Tomahawk. Оружие способно поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км, они более модернизированы и чувствительны к изменениям в системе управления, что позволяет им обходить различные средства защиты, включая противовоздушную оборону, противоракетную оборону и системы противодействия электронике.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что «Калибр» по формуле «цена – качество» превосходит Tomahawk, также более высоко оценив характеристики российской ракеты.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 1 октября, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву мощного вооружения для нанесения ударов по территории России. Так, не исключена поставка ракет Tomahawk и Barracuda или других с дальностью атаки 800 км.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакого «волшебного оружия» для Киева нет и ни одно оружие не может кардинально поменять ход событий на линии боевого соприкосновения.

По словам пресс-секретаря президента, возможные поставки Украине Tomahawk приведут к «новому витку напряженности», который потребует «адекватный ответ» от России.

