Военное обозрение

Над Тегераном замечен один из поставленных Россией истребителей МиГ-29

504
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано видео, на котором показан полет над Тегераном одного из поставленных Россией истребителя МиГ-29. Видео появилось на фоне слухов о передаче Ирану этих самолетов в качестве временной замены на период задержки поставок заказанных истребителей Су-35.

Как отмечает член комитета по нацбезопасности парламента Ирана Абольфаз Зохреванд, прибывшие в Исламскую республику российские МиГ-29 в настоящее время базируются на авиабазе в Ширазе. Помимо МиГ-29, которые представляют собой краткосрочное решение оборонительной проблемы в ожидании поставок Су-35, Тегеран также намеревается приобрести российские ЗРК С-400 и китайские HQ-9.

Учитывая устаревание машин, которыми располагают иранские ВВС в настоящее время, решение о поставках Тегерану российских истребителей является вполне логичным. Особенно на фоне новой фазы давления на Иран и очередного усиления американского присутствия на Ближнем Востоке. Кроме того, иранский оборонительный потенциал был существенно подорван в ходе недавнего конфликта с Израилем. На фоне потери Ираном самолетов и систем ПВО появление МиГ-29 даже в качестве «краткосрочного решения» вполне обоснованно, особенно учитывая, что МиГ-29 является универсальным самолетом, который при определенных модификациях может выступать как носителем управляемых ракет «воздух-воздух», так и противокорабельных ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Продукция
HQ-9
С-400 Триумф
Су-35
  • Разделы новостей
