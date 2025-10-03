Источник изображения: topwar.ru

Для экспериментального компактного реактора BEST, который находится в китайском городе Хэфэй, был установлен огромный вакуумный сосуд – сосуд Дьюара. Его диаметр составляет 18 метров, а масса – более 400 тонн. Сосуд считается самым тяжелым элементом термоядерной установки BEST.

Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Устройство установили в главном зале реактора. Погрешность установки не превышает одного миллиметра.

На данную конструкцию, которая расположена в нижней части, будет опираться другое оборудование массой около 6,7 тысячи тонн. Успешная и точная установка сосуда Дьюара открывает возможность для монтажа и наладки других компонентов термоядерного реактора.

После ввода в эксплуатацию BEST может быть задействован в экспериментальных исследованиях в области физики горящей плазмы.

Это означает, что теперь Китай стал на шаг ближе к выработке электроэнергии за счет термоядерного синтеза. Если все пройдет успешно, китайские специалисты станут в этой сфере первопроходцами, ведь пока что никто в мире не производит электроэнергию таким способом. Подобные реакции термоядерного синтеза происходят на Солнце. Иногда термоядерный синтез называют универсальным источником энергии.

Источник изображения: topwar.ru

Окончательная сборка BEST стартовала в мае. Впервые выработать электроэнергию методом термоядерного синтеза китайские инженеры планируют в 2027 году, а еще через три года они намерены уже обеспечивать ею первых потребителей.