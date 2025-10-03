Войти
Военное обозрение

Китай стал на шаг ближе к выработке электроэнергии за счет термоядерного синтеза

472
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Для экспериментального компактного реактора BEST, который находится в китайском городе Хэфэй, был установлен огромный вакуумный сосуд – сосуд Дьюара. Его диаметр составляет 18 метров, а масса – более 400 тонн. Сосуд считается самым тяжелым элементом термоядерной установки BEST.

Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Устройство установили в главном зале реактора. Погрешность установки не превышает одного миллиметра.

На данную конструкцию, которая расположена в нижней части, будет опираться другое оборудование массой около 6,7 тысячи тонн. Успешная и точная установка сосуда Дьюара открывает возможность для монтажа и наладки других компонентов термоядерного реактора.

После ввода в эксплуатацию BEST может быть задействован в экспериментальных исследованиях в области физики горящей плазмы.

Это означает, что теперь Китай стал на шаг ближе к выработке электроэнергии за счет термоядерного синтеза. Если все пройдет успешно, китайские специалисты станут в этой сфере первопроходцами, ведь пока что никто в мире не производит электроэнергию таким способом. Подобные реакции термоядерного синтеза происходят на Солнце. Иногда термоядерный синтез называют универсальным источником энергии.

Источник изображения: topwar.ru

Окончательная сборка BEST стартовала в мае. Впервые выработать электроэнергию методом термоядерного синтеза китайские инженеры планируют в 2027 году, а еще через три года они намерены уже обеспечивать ею первых потребителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс