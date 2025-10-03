Войти
Буксируемый сонар Thales приобрели в сотый раз

Международная промышленная группа Thales объявила о получении 100-го заказа на свою комбинированную активно-пассивную буксируемую гидролокационную систему CAPTAS. Как уточняет Naval News, после заключения последнего контракта сонар CAPTAS принят на вооружение 18 флотов мира.

Комплекс CAPTAS, разработанный Thales, считается эталонным решением среди буксируемых гидролокаторов переменного погружения, демонстрируя передовые характеристики в обнаружении подводных объектов даже в самых сложных акустических условиях. Эта способность позволяет флотам выявлять угрозы заблаговременно, сохраняя тактическое превосходство под водой, отмечают представители компании.

Буксируемый гидролокатор переменной глубины CAPTAS

Thales


"Система CAPTAS стала обязательным стандартом для флотов, стремящихся соответствовать уровню самых передовых военно-морских сил. Она обеспечивает всесторонние возможности противолодочной борьбы за счет дальнего обнаружения на 360°. Установка возможна на корабли и суда любого типа", – заявили в пресс-службе Thales.

Заявленная дальность обнаружения подводных лодок – 60 км.

В частности, системой CAPTAS оснащены французские и итальянские фрегаты класса FREMM. Ее закупают Великобритания, США и ряд других стран, включая представителей блока НАТО.

Отмечается, что CAPTAS допускает полную интеграцию с другими решениями Thales, включая корпусные гидролокаторы, погружной сонар FLASH и гидроакустический буй SonoFlash. Это позволяет оказывать поддержку совместным боевым операциям сил НАТО.

"Благодаря многолетнему сотрудничеству с более чем 50 флотами мира, наше глубокое понимание их потребностей делает систему CAPTAS незаменимым выбором для текущих и будущих противолодочных миссий", – подчеркнул вице-президент Thales Себастьян Гереми.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Thales
Проекты
DCNS FREMM
NATO
