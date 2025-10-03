Войти
Ростех

«РТ-Техприемка» и «Завод роботов» объединяют усилия для развития промышленной робототехники

«РТ-Техприемка» и «Завод роботов» объединяют усилия для развития промышленной робототехники
«РТ-Техприемка» и «Завод роботов» объединяют усилия для развития промышленной робототехники.
Источник изображения: Фото: АО «РТ-Техприемка»

Стороны заключили соответствующее соглашение на конференции по применению новых промышленных технологий «Код индустрии»

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех и «Завод роботов» начинают сотрудничество, направленное на реализацию совместных проектов в сфере промышленной робототехники. Стороны заключили соответствующее соглашение на конференции по применению новых промышленных технологий «Код индустрии». Документ подписали генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин и основатель «Завода роботов» Андрей Гартунг.

Совместные проекты будут содействовать росту кооперации при разработке и производстве роботов, а также достижению целевых показателей Правительства РФ по плотности роботизации промышленных предприятий с госучастием.

«РТ-Техприемка», являющаяся центром компетенций по управлению качеством, роботизации и автоматизации Госкорпорации Ростех, заинтересована в развитии и производстве современных, инновационных роботизированных решений. Мы формируем и развиваем новую линейку робототехнических комплексов. В рамках этой работы уже созданы решения серии «Кибермодуль» для обслуживания станков с ЧПУ, сварки и 3D-сканирования. Взаимодействие с челябинским «Заводом роботов» позволит добиться синергетического эффекта в решении задач в области роботизации и укрепления технологического суверенитета страны«, — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

В соответствии с национальным проектом «Средства производства и автоматизации» к 2030 году Российская Федерация должна занять 25-е место в рейтинге стран по показателю плотности роботизации — 145 единиц на 10 тыс. человек., а для предприятий с госучастием — 230 единиц на 10 тысяч сотрудников.

«Роботизация предприятий отечественной промышленности является залогом их инновационного и суверенного развития. Компании с государственным участием выполняют критически значимые для страны задачи, поэтому только применение российских роботов, работающих на отечественном ПО, может обеспечить безопасность данных производства и технологическое лидерство в целом», —подчеркнул генеральный директор ЧКПЗ, основатель «Завода роботов» Андрей Гартунг.

