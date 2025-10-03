Американских либералов будет искоренять армия

Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия?

В последних числах сентября президент США Дональд Трамп и глава военного министерства Пит Хегсет собрали на базе морской пехоты в Куантико сотни генералов и адмиралов – и заставили их выслушать новое видение американской армии. В частности, по словам Пита Хегсета, Вооруженные силы США возвращаются к старой нормальности. К армии, которая должна выглядеть именно как армия.

Хегсет осудил жирных солдат, генералов и адмиралов. Заявил о намерении очистить армию от ЛГБТ-пропаганды и всего, с чем это связано – включая всякие "дни пробуждения" и "мужиков в платьях" (каковые к моменту прихода Трампа к власти в Вооруженных силах уже были – например, адмирал-транс Рейчел Левин, который на самом деле Ричард). Ну и добавил, что никаких послаблений для солдат, исходя из их расы или пола (например, права на ношение бороды или менее тяжелые тесты для женщин), не будет. "Стандарты должны быть едиными, гендерно нейтральными и высокими… Мы не будем политкорректны, когда речь идет о защите американской свободы", – заявил он.

А Трамп пошел еще дальше. Он обозначил для Вооруженных сил США новых врагов – американцев.

"В последние десятилетия политики почему-то пришли к убеждению, что наша задача – охранять дальние уголки Кении и Сомали, пока Америка подвергается вторжению изнутри", – заявил Трамп. По его словам, это вторжение ничем не отличается от ситуации с наличием внешнего врага, но во многих отношениях все даже сложнее, поскольку эти враги не носят униформу. И под вторженцами он, конечно, понимает либералов, демократов и другие асоциальные элементы, которые распространяют ультралиберальную повестку и потворствуют развитию бандитизма на улицах американских городов.

И эти города Трамп намерен защищать, в том числе при помощи Вооруженных сил. Трамп уже отправил подразделения национальной гвардии в столичный Вашингтон, а также Лос-Анджелес и Портленд. На очереди, по его словам, Мемфис, Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорк, Балтимор. Более того, Трамп дал понять, что армия может там не церемониться. "Я сказал Питу о том, что мы могли бы использовать некоторые из этих опасных городов в качестве учебных полигонов для наших военных", – заявил президент США. Он уже подписал указ о подготовке сил быстрого реагирования, которые могут помочь подавить гражданские беспорядки.

Все это либеральные города, управляемые либеральными мэрами и находящиеся в основном в либеральных штатах (в том же Вашингтоне за Трампа голосует менее 10% жителей). Поэтому неудивительно, что местные власти не хотят, чтобы с ними разобрались.

"Наши войска и наша страна заслуживают лучшего, чем ваше поведение в роли мелкого тирана", – заявил губернатор Иллинойса Джей Прицкер. Демократы резко критикуют Трампа за то, что он разделяет Америку.

"Его безрассудное предложение использовать американские города в качестве "учебных полигонов" для американских войск является опасным нападением на нашу демократию, поскольку оно рассматривает наши собственные сообщества как зоны военных действий, а наших граждан – как врагов",

– возмущается сенатор от Иллинойса Дик Дарбин.

"Ни один американец никогда не должен рассматриваться как "внутренний враг" или как мишень для американских военных", – вторит ему лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. И сейчас, по всей видимости, демократы будут оспаривать законность действий Трампа в суде.

"Так поступают диктаторы. Мы не должны закрывать глаза на то, насколько не по-американски со стороны президента США приказывать нашим военным применять силу против американского гражданского населения", – говорит конгрессмен Грегори Микс.

Однако судебные перспективы не так однозначны. Действительно, закон Posse Comitatus, принятый еще в 1878 году, запрещает использовать солдат для осуществления правопорядка. Он распространяется на армию, флот, корпус морской пехоты, ВВС и ВКС – но действует лишь в отношении военнослужащих федерального подчинения. Силы национальной гвардии или береговой охраны, номинально подчиняющиеся штатам, под него не подпадают – разве что когда они переподчиняются президенту и становятся "федералами".

Однако президент имеет право использовать Вооруженные силы для обеспечения соблюдения федерального законодательства, подавления восстания или защиты гражданских прав в ситуации, когда правительство штата не может или не желает этого делать. Что, в свою очередь, дает очень широкое пространство для трактовок. В целом же из закона порядка двух десятков исключений, которые Трамп и использует для того, чтобы, по его мнению, "наводить порядок" в стране.

Проблема, однако, в том, что это наведение порядка может привести страну на грань гражданской войны. Если бы большинство жителей США поддерживало или не поддерживало действия Трампа, то все было бы нормально – однако общество оказалось глубоко расколото. По партийному и расовому принципу.

92% демократов выступают против практики ввода сил нацгвардии в города. В то же время среди беспартийных эта цифра составляет 59%, а республиканцев – 11%. Если брать по расам, то против ввода 84% черных (у которых самый большой удельный вес преступников) и 42% белых.

Этот раскол отражается и на трактовках терминов наподобие "наведения порядка", который использует Трамп. По данным социологов, около 70% утверждают, что уровень преступности и насилия в американских городах находится на неприемлемом уровне. Если же встанет выбор между погруженным в преступность городом и риском "ввода войск Трампом для запугивания оппонентов", то 87% демократов и 75% черных предпочтут первый вариант. Для сравнения, цифры среди республиканцев и белых в пользу первого варианта составляют 13% и 45%.

Ну и, наконец, он касается вообще всего, что делает Трамп. Лишь 36% американцев считает, что страна движется в правильном направлении. Но главное здесь все-таки – не общая цифра, а позиции отдельных сегментов общества. Например, так считает лишь 8% черных (и 23% небелого электората в целом) и 4% демократов.

До недавнего времени армия считалась структурой, которая стоит над этим расколом. Однако Трамп сейчас фактически втягивает в политический конфликт Вооруженные силы.

"В ходе одной речи Трамп разрушил десятилетия сдержанности в отношениях между гражданскими и военными и провозгласил Вооруженные силы своим излюбленным оружием против внутренних "врагов"", – пишет Axios. Причем президент открыто противопоставляет военных исконно либеральным сегментам общества (журналистам, преподавателям вузов и т. п.).

"Преподаватели Лиги плюща никогда нас не поймут, и это нормально… СМИ будут представлять нас в ложном свете, и это нормально", – говорит Хегсет. "Они не проявили к вам уважения… Они же демократы. Они никогда этого не делают", – вторит ему Трамп.

По сути, сотням американских генералов предложили выбор. В понимании либералов, выбор между личной лояльностью Трампу и верностью американскому государству.

"Июль 1935 года. Немецких генералов вызвали на внеочередное собрание в Берлине и сообщили, что их предыдущая присяга на верность Веймарской конституции недействительна и что они должны принести личную присягу фюреру. Большинство генералов приняли новую присягу, чтобы сохранить свои должности", – прокомментировал встречу в Куантико отставной генерал Бен Ходжес.

В понимании же Трампа выбор между тем, готова ли армия – новая армия Хегсета, отринувшая ультралиберальные нововведения, – наводить порядок в стране или же она будет смотреть со стороны, как загнивает Америка.

Свой ответ Трампу генералы в Куантико не дали. Молча слушали, молча ушли. Судя по всему, дадут они ответ делами – когда Трамп начнет выполнять свои обещания и вводить войска в демократические города.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета