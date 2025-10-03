В зоне СВО заметили «непарадную» технику для штурмов

В зоне СВО заметили «непарадный» транспортер с «царь-мангалом» и ДЗ

Импровизированный бронетранспортер (БТР) с элементами выведенной из строя бронетехники заметили в зоне проведения СВО. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото показана машина с «царь-мангалом», который создает над ней защитный купол из стальных листов. Из-за размеров защитной конструкции невозможно узнать, какая машина легла в основу штурмового БТР. «Не парадная, а реальная техника ВС РФ зоны СВО», — говорится в сообщении.

Лобовую часть машины прикрыли контейнерами динамической защиты (ДЗ). Судя по окраске, их сняли с поврежденной бронетехники. Также самодельный тяжелый БТР обзавелся резиновыми экранами и конструкциями из расплетенных стальных тросов. Все это призвано защитить машину и личный состав от ударов дронами-камикадзе.

В сентябре командир танкового взвода группировки российских войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов рассказал об эволюции защищенности танков Т-90М. Машины получили «мангалы» над башнями и стальные контейнеры для ДЗ.