Нидерланды ввели в строй новейший корабль боевой поддержки

На церемонии, прошедшей 1 октября на верфи Damen Naval во Флиссингене, Королевский военно-морской флот Нидерландов ввёл в строй новейший корабль боевой поддержки "Ден-Хелдер" класса CSS (Combat Support Ship). Как уточняет Naval Today, полноценная эксплуатация корабля начнется в 2026 году. "Ден-Хелдер" будет отвечать за транспортировку и поставку топлива, боеприпасов, воды, продовольствия и других грузов с берега.

Ожидается, что в следующем году "Ден-Хелдер" сначала направится в Карибское море, где проведет испытания двигателей и бортовых систем в условиях более жаркого климата.

Ввод в строй корабля поддержки "Ден-Хелдер", Нидерланды Royal Netherlands Navy

"Ден-Хелдер" построили на румынской верфи голландской компании Damen в Галаце. Его заложили в июне 2021 года, а на воду спустили в октябре 2022 года. В ноябре 2024 года корабль отправился в первое плавание, совершив переход в Нидерланды. Одновременно был проведен первый этап ходовых испытаний.

В феврале 2025 года кронпринцесса Нидерландов Катарина-Амалия провела церемонию крещения корабля. В марте "Ден-Хелдер" передали голландскому флоту для установки вооружений.

Проект CSS разрабатывался на основе кораблей снабжения типа "Карел Дорман". Длина корпуса достигает 180 метров, ширина – 26,4 метра, водоизмещение – 22 400 тонн. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 75 человек, кроме того возможно размещение до 85 человек дополнительного персонала. Помимо хранения топлива и боеприпасов для других кораблей, на "Ден-Хелдер" можно погрузить до 20 стандартных контейнеров.

В арсенал корабля "Ден-Хелдер" включены 76-мм артустановка с бронебойными боеприпасами, 12,7-мм пулеметы и зенитные ракетные комплексы.

Сейчас флот Нидерландов испытывает острую потребность в кораблях поддержки, поскольку в строю остался только еще один представитель данного типа – "Карел Дорман". Между тем интенсивность военно-морских операций возрастает, а их география расширяется.