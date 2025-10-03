Войти
«Десант или мост»: Эксперт считает, что Киев готовит большую операцию в Крыму

472
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Киев разработал несколько операций против Крыма и в ближайшее время может предпринять попытку крупной атаки полуострова. К такому выводу пришел британский военный эксперт Майкл Кларк.

По мнению британца, Украина в последнее время нанесла серию ударов по военным объектам в Крыму, в том числе по системам ПВО и РЛС. Это может говорить о том, что Киев готовит крупную операцию на полуострове, которая будет заключаться в высадке десанта или ударах по Крымскому мосту с целью его обрушения.

Как подчеркивает Кларк, такая операция могла бы положительно повлиять на мнение коллективного Запада о перспективах дальнейшей поддержки киевского режима во главе с Зеленским.

Украинцы любят устраивать сюрпризы, поскольку это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как у Украины идут дела.

- заявил эксперт.

Стоит отметить, что к «разрушению Крыма» призывают и некоторые европейские политики, например, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший о необходимости «бить по Крыму», чтобы сделать его «непригодным для жизни». Судя по поведению Зеленского, он с легкостью может воспринять данный призыв как руководство к действию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
