Войти
ЦАМТО

ВВС Польши получат первые ПРЛР AGM-88G AARGM-ER в 2029 году

453
0
0
Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения
Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения истребителя Lockheed Martin F-35A, 2017 год.
Источник изображения: Orbital ATK / Northrop Grumman Innovation Systems

ЦАМТО, 2 октября. Вооруженные силы Польши планируют получить первую партию противорадиолокационных ракет (ПРЛР) увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles – Extended Range) в 2029 году.

В общей сложности американская компания Northrop Grumman произведет для Польши более 200 боеприпасов данного типа.

Агентство вооружений МНО Польши подписало с правительством США контракт на поставку первой партии AGM-88G AARGM-ER в январе 2025 года. Стоимость закупки составляет около 745 млн. долл. Точное количество заказанных ракет не разглашалось, но по данным польских военных источников, Варшава заказала 240 ед. ПРЛР AARGM-ER. Поставки должны быть выполнены до 2035 года.

По оценке Defence Industry Europe, весьма вероятно, что Министерство национальной обороны Польши примет решение подписать второе соглашение на поставку AARGM-ER.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Польши в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 360 усовершенствованных ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER, сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 1,275 млрд. долл.

Как заявлено, целью приобретения ракет AGM-88G является обеспечение ВВС Польши возможности борьбы с радиолокационными системами и средствами противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также завоевания превосходства в воздухе. Ожидается, что дальность поражения наземных целей превысит 200 км.

Ракеты AARGM-ER войдут в состав вооружения ВВС Польши, которые планируют оснастить ими истребители F-35A. Высокопоставленные источники в ВС Польши сообщили изданию Defence Industry Europe, что ракеты AARGM-ER также могут быть интегрированы на борт истребителей F-16V ВВС Польши в рамках программы их модернизации. В августе Польша подписала с США межправительственное соглашение стоимостью 3,8 млрд. долл. на модернизацию состоящих на вооружении F-16C/D. Завершение работ ожидается к 2038 году.

ПРЛР AARGM-ER представляет собой модификацию состоящей на вооружении AGM-88E AARGM, которая, в свою очередь, является развитием ПРЛР AGM-88B/C (HARM). Ракета использует ГСН, боевую часть и модифицированную версию секции управления AGM-88E. Характеристики AARGM-ER пока не разглашаются, но ожидается, что новый твердотопливный ракетный двигатель, разработанный и интегрированный компанией Northrop Grumman Missile Systems, обеспечит увеличение вдвое дальности пуска по сравнению с дальностью AGM-88E Блок.1 AARGM, составляющей 60 морских миль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-16
F-35A
Компании
Northrop Grumman
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс