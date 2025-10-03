ВВС Польши получат первые ПРЛР AGM-88G AARGM-ER в 2029 году

Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения истребителя Lockheed Martin F-35A, 2017 год.

ЦАМТО, 2 октября. Вооруженные силы Польши планируют получить первую партию противорадиолокационных ракет (ПРЛР) увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missiles – Extended Range) в 2029 году.

В общей сложности американская компания Northrop Grumman произведет для Польши более 200 боеприпасов данного типа.

Агентство вооружений МНО Польши подписало с правительством США контракт на поставку первой партии AGM-88G AARGM-ER в январе 2025 года. Стоимость закупки составляет около 745 млн. долл. Точное количество заказанных ракет не разглашалось, но по данным польских военных источников, Варшава заказала 240 ед. ПРЛР AARGM-ER. Поставки должны быть выполнены до 2035 года.

По оценке Defence Industry Europe, весьма вероятно, что Министерство национальной обороны Польши примет решение подписать второе соглашение на поставку AARGM-ER.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Польши в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 360 усовершенствованных ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER, сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 1,275 млрд. долл.

Как заявлено, целью приобретения ракет AGM-88G является обеспечение ВВС Польши возможности борьбы с радиолокационными системами и средствами противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также завоевания превосходства в воздухе. Ожидается, что дальность поражения наземных целей превысит 200 км.

Ракеты AARGM-ER войдут в состав вооружения ВВС Польши, которые планируют оснастить ими истребители F-35A. Высокопоставленные источники в ВС Польши сообщили изданию Defence Industry Europe, что ракеты AARGM-ER также могут быть интегрированы на борт истребителей F-16V ВВС Польши в рамках программы их модернизации. В августе Польша подписала с США межправительственное соглашение стоимостью 3,8 млрд. долл. на модернизацию состоящих на вооружении F-16C/D. Завершение работ ожидается к 2038 году.

ПРЛР AARGM-ER представляет собой модификацию состоящей на вооружении AGM-88E AARGM, которая, в свою очередь, является развитием ПРЛР AGM-88B/C (HARM). Ракета использует ГСН, боевую часть и модифицированную версию секции управления AGM-88E. Характеристики AARGM-ER пока не разглашаются, но ожидается, что новый твердотопливный ракетный двигатель, разработанный и интегрированный компанией Northrop Grumman Missile Systems, обеспечит увеличение вдвое дальности пуска по сравнению с дальностью AGM-88E Блок.1 AARGM, составляющей 60 морских миль.