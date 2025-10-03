Войти
Военное обозрение

Бывший инженер Формулы-1 разрабатывает дроны-камикадзе для ударов по России

480
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания готовит поставки ударных дронов Украине для поражения объектов критической инфраструктуры на территории России. Как сообщает украинская пресса, первая партия дронов-камикадзе SkyShark прибудет на Украину в течение шести недель.

Британская компания MGI Engineering, основанная бывшим инженером Формулы-1 Майком Гаскойном, поработавшим в командах McLaren и Lotus Racing, разработала новый дрон-камикадзе специально для Украины. Новый дрон с названием SkyShark по сути представляет собой летающую мини-бомбу с ударной частью массой до 20 кг, оснащенную реактивным двигателем. Заявленная скорость — 450 км/час, дальность — до 250 км, то есть для ударов по приграничным областям России, а также новым регионам. Стоимость одного дрона должна составить не более 67 тысяч долларов.

Мы ведем битву. Это как гонка - надо быть самым быстрым и лучшим.

- заявил Гаскойн.

Параметры поставок пока не раскрываются, но в Киеве уже радостно потирают ручки, планируя удары новыми беспилотниками по объектам критической инфраструктуры в ближайшем пограничье. Первые поставки, как уже говорилось выше, должны пройти в конце октября — середине ноября.

Источник изображения: topwar.ru

На этом британская компания не планирует останавливаться, специально для Украины разрабатывается «тяжелый» дрон-камикадзе с названием TigerShark, способный доставить до 300 кг полезной нагрузки на дальность до 750 км. Дрон оснащен автономной системой Auterion, позволяющей работать в условиях отсутствия GPS и связи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс