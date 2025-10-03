Бывший инженер Формулы-1 разрабатывает дроны-камикадзе для ударов по России

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания готовит поставки ударных дронов Украине для поражения объектов критической инфраструктуры на территории России. Как сообщает украинская пресса, первая партия дронов-камикадзе SkyShark прибудет на Украину в течение шести недель.

Британская компания MGI Engineering, основанная бывшим инженером Формулы-1 Майком Гаскойном, поработавшим в командах McLaren и Lotus Racing, разработала новый дрон-камикадзе специально для Украины. Новый дрон с названием SkyShark по сути представляет собой летающую мини-бомбу с ударной частью массой до 20 кг, оснащенную реактивным двигателем. Заявленная скорость — 450 км/час, дальность — до 250 км, то есть для ударов по приграничным областям России, а также новым регионам. Стоимость одного дрона должна составить не более 67 тысяч долларов.

Мы ведем битву. Это как гонка - надо быть самым быстрым и лучшим.

- заявил Гаскойн.

Параметры поставок пока не раскрываются, но в Киеве уже радостно потирают ручки, планируя удары новыми беспилотниками по объектам критической инфраструктуры в ближайшем пограничье. Первые поставки, как уже говорилось выше, должны пройти в конце октября — середине ноября.

На этом британская компания не планирует останавливаться, специально для Украины разрабатывается «тяжелый» дрон-камикадзе с названием TigerShark, способный доставить до 300 кг полезной нагрузки на дальность до 750 км. Дрон оснащен автономной системой Auterion, позволяющей работать в условиях отсутствия GPS и связи.