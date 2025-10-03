Войти
Военное обозрение

«Белка» и «Стрелка» XXI века: Китай собирает исследовать Луну робособаками

465
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пекин продолжает разработку собственной лунной программы. И в этом плане между Китаем и США возникает конкуренция. Американцы планируют начать реализацию своей «камбэк»-миссии «Артемида» в 2026 году.

Китайская сторона работает в рамках своей программы, развивая возможности по беспилотному изучению лунного ландшафта. Это первый исследовательский этап, вслед которым может состояться и пилотируемый полёт.

Пекинский университет публикует заявление, в котором говорится о разработке специальных роботизированных «собак» (робособак) с учётом низкой лунной гравитации. Эти робособаки после высадки на Луну должны будут исследовать местность там, где это невозможно сделать другими способами, включая луноходом.

Сообщается о разработке двух прототипов. Этакие китайские роботизированные «Белка» и «Стрелка». Только в китайском случае их будут отправлять на Луну, откуда они и начнут передавать информацию в центр управления.

Планируется использовать возможности робособак для изучения возможных пустот в лунной коре и складок местности. Цель такого исследования – поиск оптимального места для размещения будущей обитаемой лунной базы.

Уже проведены первые тесты на северо-востоке Китая. Один из прототипов был отправлен на изучение пещеры с сужающимся проходом. Это лавовая пещера в районе лесного озера Цзинбо в городе провинции Хэйлунцзян – неподалёку от границы с Россией.

Разработчики китайских «Белки» и «Стрелки» XXI века:

Испытания производились в среде лавовой трубки, что может быть в определённой мере сопоставимо с лунным грунтом. Робособаки оснащены системой искусственного интеллекта, что в будущем позволит использовать такие системы для исследований и дальнего космоса.

Район проведения тестов:

Источник изображения: topwar.ru

Система ИИ для робособак была создана в Институте Чжиюань. Сообщается о том, что одна из её характеристик - оптимальная навигация в подземном пространстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
AI
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс