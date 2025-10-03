«Белка» и «Стрелка» XXI века: Китай собирает исследовать Луну робособаками

Источник изображения: topwar.ru

Пекин продолжает разработку собственной лунной программы. И в этом плане между Китаем и США возникает конкуренция. Американцы планируют начать реализацию своей «камбэк»-миссии «Артемида» в 2026 году.

Китайская сторона работает в рамках своей программы, развивая возможности по беспилотному изучению лунного ландшафта. Это первый исследовательский этап, вслед которым может состояться и пилотируемый полёт.

Пекинский университет публикует заявление, в котором говорится о разработке специальных роботизированных «собак» (робособак) с учётом низкой лунной гравитации. Эти робособаки после высадки на Луну должны будут исследовать местность там, где это невозможно сделать другими способами, включая луноходом.

Сообщается о разработке двух прототипов. Этакие китайские роботизированные «Белка» и «Стрелка». Только в китайском случае их будут отправлять на Луну, откуда они и начнут передавать информацию в центр управления.

Планируется использовать возможности робособак для изучения возможных пустот в лунной коре и складок местности. Цель такого исследования – поиск оптимального места для размещения будущей обитаемой лунной базы.

Уже проведены первые тесты на северо-востоке Китая. Один из прототипов был отправлен на изучение пещеры с сужающимся проходом. Это лавовая пещера в районе лесного озера Цзинбо в городе провинции Хэйлунцзян – неподалёку от границы с Россией.

Разработчики китайских «Белки» и «Стрелки» XXI века:

Испытания производились в среде лавовой трубки, что может быть в определённой мере сопоставимо с лунным грунтом. Робособаки оснащены системой искусственного интеллекта, что в будущем позволит использовать такие системы для исследований и дальнего космоса.

Район проведения тестов:

Источник изображения: topwar.ru

Система ИИ для робособак была создана в Институте Чжиюань. Сообщается о том, что одна из её характеристик - оптимальная навигация в подземном пространстве.