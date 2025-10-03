Войти
FT: ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» «научились» обходить защиту ЗРК Patriot

Источник изображения: topwar.ru

Российские ракеты «Искандер-М» и «Кинжал» в ходе военных действий на Украине «научились» обходить защиту ЗРК Patriot производства США. После модернизации они стали маневрировать, меняя свою траекторию перед приближением к цели и уклоняясь от противоракет в самые последние секунды.

Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники среди должностных лиц Украины и западных государств.

По данным журналистам, из-за этого сильно снизилось количество перехватов, в том числе и с применением самых современных модификаций комплексов ПВО Patriot. Это означает, что совершенствование ракетного вооружения России существенно опережает развитие возможностей американской противовоздушной обороны.

Согласно статистике, в течение последнего месяца эффективность украинских расчетов ПВО по перехватам российских баллистических ракет резко упала с 37 до шести процентов. Авторы материала предполагают, что причиной тому стало усовершенствование программного обеспечения, применяемого в российской ракетной технике.

В связи с этим, замглавы МИД Украины Сергей Кислица потребовал принять меры для перекрытия каналов поставки компонентов, которые выпускаются западными производителями. По его мнению, часть из них попадает в Россию через китайских партнеров.

Стоит обратить внимание на то, что в арсенале украинских средств ПВО только ЗРК Patriot способны перехватывать баллистические ракеты.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
