Источник изображения: topwar.ru
Начальник генерального штаба ВСУ генерал Гнатов угрожает блэкаутом Москве. Блэкаут – полное отключение электроэнергии.
По словам Гнатова, Украина «найдёт оружие» для того, чтобы устроить в Москве «блэкаут», если Россия «оставит без электричества Киев».
Гнатов:
При этом украинский генерал комментирует и вопросы наличия у ВСУ оружия:
Напомним, что ранее американская пресса написала о готовности США предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов по объектам энергетики на территории России. Однако удары по энергетике, включая НПЗ, противник наносит и сегодня. Видимо, эти публикации в западной прессе нацелены на то, чтобы убедить всех в нанесении этих ударов Украиной «без чьей-либо разведпомощи».
При этом вполне очевидно, что натовская разведка делится с киевским режимом всей необходимой для продолжения войны с Россией информацией.