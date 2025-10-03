Войти
Начальник ГШ ВСУ: Мы найдём оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве

Источник изображения: topwar.ru

Начальник генерального штаба ВСУ генерал Гнатов угрожает блэкаутом Москве. Блэкаут – полное отключение электроэнергии.

По словам Гнатова, Украина «найдёт оружие» для того, чтобы устроить в Москве «блэкаут», если Россия «оставит без электричества Киев».

Гнатов:

Любое действие противника по нанесению вреда Украине будет иметь симметричные последствия. Прав президент – мы найдём возможности и для блэкаута. Мы проведём такие операции, что они поймут – они не достигли в этом преимущества.

При этом украинский генерал комментирует и вопросы наличия у ВСУ оружия:

С оружием у нас всё хорошо. С дальнобойным – в том числе. Есть некоторые проблемные вопросы по количеству, но мы по-другому ракеты применяем.

Напомним, что ранее американская пресса написала о готовности США предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов по объектам энергетики на территории России. Однако удары по энергетике, включая НПЗ, противник наносит и сегодня. Видимо, эти публикации в западной прессе нацелены на то, чтобы убедить всех в нанесении этих ударов Украиной «без чьей-либо разведпомощи».

При этом вполне очевидно, что натовская разведка делится с киевским режимом всей необходимой для продолжения войны с Россией информацией.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
НПЗ
