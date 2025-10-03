Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»

Российские специалисты провели испытания нового кинетического перехватчика для физического уничтожения дронов, получившего название «Изделие 545», в рамках проекта «Новые русские технологии». Об этом 2 октября сообщили в компании-разработчике.

«Мы провели испытания «Изделия 545». Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100–150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца. Корпус изделия выстреливается и поражает дрон. Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — слова организации приводит ТАСС.

В компании уточнили, что изделие пока находится на стадии научной разработки.

«Подобное орудие недорого в производстве и позволит бойцам защищаться от беспилотников. При его применении происходит поражение элементов связи БПЛА, и дрон падает», — отметил собеседник агентства.

Ранее, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что характеристики российских вооружений и техники значительно улучшены с опытом боевого применения. Кроме того, по его словам, в период проведения спецоперации на Украине производственные мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ загружены по максимуму.