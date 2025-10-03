Войти
ЦАМТО

ВС Ирака усилили защиту танков Т-90С с учетом опыта боевого применения

450
0
0
Т-90С ВС Ирака
Т-90С ВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 2 октября. Минобороны Ирака 25 сентября сообщило, что 9-я бронетанковая дивизия Вооруженных сил Ирака усилила защиту состоящих на вооружении основных боевых танков Т-90С с учетом опыта боевого применения в последних конфликтах.

На опубликованном видео танк из состава 5-го танкового батальона 35-й бронетанковой бригады оснащен размещенным вокруг башни антидроновым каркасом, а вдоль бортов закреплена динамическая защита в "мягком" корпусе. По сообщениям, другие танки батальона проходят аналогичную модернизацию.

По информации командования батальона, проводимые работы обеспечивают ряд преимуществ, включая защиту от БЛА, которые представляют собой наиболее серьезную угрозу для танка на поле боя, а также от некоторых типов противотанковых управляемых ракет. При этом защита разработана таким образом, чтобы не ухудшать ходовые качества танка.

Следует отметить, что на опубликованном Министерством обороны Ирака 27 сентября видеоролике с учений "Герои Ирака" ни один из танков Т-90С не был модифицирован аналогичным образом. Учения проходили на полигоне Эт-Таш к югу от Эр-Рамади. В них участвовали подразделения ВВС, армейской авиации, ПВО, а также 9-й бронетанковой дивизии и сил специальных операций Ирака.

35-я бронетанковая бригада является единственной в составе ВС Ирака, оснащенной танками Т-90С, поступившими на вооружение в 2018 году.

По оценке экспертов Jane's Defence Weekly, прикрепленные на бортах Т-90С элементы динамической защиты в "мягком" корпусе, вероятно, идентичны применяемым на танках Т-72 ВС РФ. Данная система легче, чем традиционная с металлическим корпусом, и снижает нагрузку на ходовую часть. Кроме того, предположительно, при применении в пустыне она будет меньше подвергаться механическим повреждениям, чем при ведении боя в населенных пунктах и лесах с множеством препятствий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс