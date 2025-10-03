ВС Ирака усилили защиту танков Т-90С с учетом опыта боевого применения

ЦАМТО, 2 октября. Минобороны Ирака 25 сентября сообщило, что 9-я бронетанковая дивизия Вооруженных сил Ирака усилила защиту состоящих на вооружении основных боевых танков Т-90С с учетом опыта боевого применения в последних конфликтах.

На опубликованном видео танк из состава 5-го танкового батальона 35-й бронетанковой бригады оснащен размещенным вокруг башни антидроновым каркасом, а вдоль бортов закреплена динамическая защита в "мягком" корпусе. По сообщениям, другие танки батальона проходят аналогичную модернизацию.

По информации командования батальона, проводимые работы обеспечивают ряд преимуществ, включая защиту от БЛА, которые представляют собой наиболее серьезную угрозу для танка на поле боя, а также от некоторых типов противотанковых управляемых ракет. При этом защита разработана таким образом, чтобы не ухудшать ходовые качества танка.

Следует отметить, что на опубликованном Министерством обороны Ирака 27 сентября видеоролике с учений "Герои Ирака" ни один из танков Т-90С не был модифицирован аналогичным образом. Учения проходили на полигоне Эт-Таш к югу от Эр-Рамади. В них участвовали подразделения ВВС, армейской авиации, ПВО, а также 9-й бронетанковой дивизии и сил специальных операций Ирака.

35-я бронетанковая бригада является единственной в составе ВС Ирака, оснащенной танками Т-90С, поступившими на вооружение в 2018 году.

По оценке экспертов Jane's Defence Weekly, прикрепленные на бортах Т-90С элементы динамической защиты в "мягком" корпусе, вероятно, идентичны применяемым на танках Т-72 ВС РФ. Данная система легче, чем традиционная с металлическим корпусом, и снижает нагрузку на ходовую часть. Кроме того, предположительно, при применении в пустыне она будет меньше подвергаться механическим повреждениям, чем при ведении боя в населенных пунктах и лесах с множеством препятствий.