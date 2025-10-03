Испания передаст Румынии РЛС Lanza LTR 25

ЦАМТО, 2 октября. Испания передаст Румынии усовершенствованную РЛС Lanza LTR 25 производства компании Indra. Новая система наблюдения, эксплуатируемая ВВС Испании, будет интегрирована в систему ПВО НАТО.

Ожидается, что передача новой РЛС Румынии состоится в конце этого года.

Как сообщил информированный источник агентству Infodefensa.com, сейчас завершаются приемочные испытания новой РЛС, которая передана в состав мобильной группы управления воздушным движением (GRUMOCA).

Развернутая в настоящее время в составе GRUMOCA РЛС не вернется в Испанию и, в принципе, будет предоставлена в распоряжение Альянса. Система наблюдения заменит в Румынии РЛС AN/TPS-43M, которая использует менее совершенную технологию и уже три года развернута недалеко от города Констанца.

Таким образом, как сообщается, НАТО значительно повысит свои возможности по обнаружению российских самолетов, а также беспилотников, на восточном фланге.

ВВС Испании несколько недель назад получили новую тактическую РЛС воздушного наблюдения Lanza LTR-25 (Long-Range Tactical Radar), включенную в комплект поставки для замены радаров системы воздушного наблюдения и управления Alenia Svica (Alenia del Sistema de Vigilancia y Control Aereo). Это вторая РЛС этого семейства, поступившая в GRUMOCA (первая была поставлена в январе этого года).

Разработанная испанской компанией Indra мобильная трехкоординатная РЛС нового поколения обладает улучшенными характеристиками по сравнению базовым вариантом. Это касается эффективности, надежности и дальности обнаружения благодаря передовой системе цифровой обработки данных.