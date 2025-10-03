Войти
Военное обозрение

На F-35 ВВС Нидерландов уже наносят пометки за сбитые «Герберы»

499
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В сети начали появляться фотографии, на которых можно увидеть истребитель F-35 ВВС Нидерландов, на фюзеляже которого нанесена пометка, свидетельствующая о победе в воздушном бою над БПЛА «Гербера».

По всей видимости, героическая победа американского истребителя пятого поколения над пенопластовым дроном-обманкой произошла в небе над Польшей во время недавнего нарушения воздушного пространства этой страны неустановленными беспилотниками. При этом, как известно, авиация НАТО, помимо беспилотников, поразила жилой дом, однако об этой «победе», видимо, благоразумно предпочитают не вспоминать...

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что ракеты, которыми уничтожались дроны над Польшей, были в 280 раз дороже сбитых БПЛА. В частности, для уничтожения относительно недорогих «Гербер» над Польшей истребители F-35 ВВС Нидерландов использовали ракеты AIM-9X, каждая из которых стоит около 2,8 миллиона долларов. Совокупное количество часов налета истребителей F-16 и F-35, которые подняли для уничтожения дронов, превысило 300 часов. В среднем каждый час полета истребителя F-16 и F-35 обходится примерно в 25 000 долларов, а значит, затраты чисто на вылеты примерно 7-8 миллионов долларов. Однако из 20 «заблудившихся» беспилотников удалось сбить лишь три или четыре.

Кроме того, для перехвата дронов-обманок было выпущено три ракеты ЗРК Patriot на сумму 12 миллионов долларов и порядка восьми ракет ПВО IRIS-T, каждая из которых обошлась европейским налогоплательщикам в 900 тысяч евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Польша
США
Продукция
AIM-9
F-16
F-35
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс