На F-35 ВВС Нидерландов уже наносят пометки за сбитые «Герберы»

В сети начали появляться фотографии, на которых можно увидеть истребитель F-35 ВВС Нидерландов, на фюзеляже которого нанесена пометка, свидетельствующая о победе в воздушном бою над БПЛА «Гербера».

По всей видимости, героическая победа американского истребителя пятого поколения над пенопластовым дроном-обманкой произошла в небе над Польшей во время недавнего нарушения воздушного пространства этой страны неустановленными беспилотниками. При этом, как известно, авиация НАТО, помимо беспилотников, поразила жилой дом, однако об этой «победе», видимо, благоразумно предпочитают не вспоминать...

Ранее сообщалось, что ракеты, которыми уничтожались дроны над Польшей, были в 280 раз дороже сбитых БПЛА. В частности, для уничтожения относительно недорогих «Гербер» над Польшей истребители F-35 ВВС Нидерландов использовали ракеты AIM-9X, каждая из которых стоит около 2,8 миллиона долларов. Совокупное количество часов налета истребителей F-16 и F-35, которые подняли для уничтожения дронов, превысило 300 часов. В среднем каждый час полета истребителя F-16 и F-35 обходится примерно в 25 000 долларов, а значит, затраты чисто на вылеты примерно 7-8 миллионов долларов. Однако из 20 «заблудившихся» беспилотников удалось сбить лишь три или четыре.

Кроме того, для перехвата дронов-обманок было выпущено три ракеты ЗРК Patriot на сумму 12 миллионов долларов и порядка восьми ракет ПВО IRIS-T, каждая из которых обошлась европейским налогоплательщикам в 900 тысяч евро.