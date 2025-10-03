ВВС Индонезии получат два дополнительных УТС Т-50i "Голден Игл" в ноябре

ЦАМТО, 2 октября. ВВС Индонезии планируют получить первые два УТС Т-50i "Голден Игл" производства компании Korean Aerospace Industries (KAI) из дополнительной партии в шесть машин в ноябре этого года.

Как сообщает ANTARA news, об этом заявил 1 октября представитель ВВС Индонезии коммодор авиации И.Ньоман Суаднян. Он отказался уточнить, где будут развернуты новые самолеты.

И.Ньоман Суаднян провел встречу со старшим исполнительным вице-президентом KAI Чжэ Бен Ча, который проинформировал индонезийскую сторону о производственном процессе и системах технического обслуживания самолетов.

В свою очередь, заместитель начальника штаба ВВС маршал авиации Теди Ризалихади 29 сентября посетил завод KAI в Сачхоне (Республика Корея), чтобы осмотреть шесть находящихся в производстве самолетов.

Как уже сообщал ЦАМТО, южнокорейская Korea Aerospace Industries объявила о подписании контракта на поставку дополнительных учебно-тренировочных самолетов Т-50 для Военно-воздушных сил Индонезии 20 июля 2021 года. Стоимость заказа составила 240 млн. долл.

Согласно условиям контракта, KAI должна была поставить ВВС Индонезии шесть УТС усовершенствованной подготовки Т-50 i в период с 16 декабря 2021 года по 30 октября 2024 года.

Соглашение должно было вступить в силу после получения компанией предоплаты. Первоначальный платеж планировалось осуществить за счет средств оборонного бюджета Индонезии на 2022 ф.г. Предполагалось, что он будет направлен KAI к концу 2021 года. Оставшаяся сумма должна быть профинансирована за счет кредита иностранного банка.

По всей видимости, контракт долго не вступал в силу из-за отсутствия выделенной кредитной линии, что привело к переносу изначально оговоренных сроков поставок.

Минобороны Индонезии заключило с KAI контракт стоимостью около 400 млн. долл. на поставку первой партии из 16 новых реактивных УТС T-50i в мае 2011 года. Первая пара самолетов прибыла в Индонезию 11 сентября 2013 года, последняя – 25 января 2014 года. УТС вошли в состав размещенной на авиабазе "Исвахьюди" 15-й эскадрильи "Тайфун".