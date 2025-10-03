США одобрили продажу дополнительных РСЗО M142 HIMARS ВС Австралии

ЦАМТО, 2 октября. Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Общая стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования может составить 705 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 30 сентября.

Правительство Австралии обратилось к США с запросом о возможности продажи 48 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS.

Запрос также включает машины снабжения M1084A2 HIMARS; прицепы M1095; контейнеры с учебными боеприпасами уменьшенной дальности (LCRRPR); системы внутренней связи; крепления для радиостанций; запасные части и услуги; инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков; проведение исследований и обзоров; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США. Австралия является одним из важных союзников США в западной части Тихого океана, поэтому для США жизненно важно помочь союзнику в развитии и поддержании сильного потенциала самообороны.

В уведомлении отмечается, что продажа повысит возможности ВС Австралии по противодействию существующим и перспективным угрозам, а также повысит оперативную совместимость с вооруженными силами США и других союзных стран. Австралия будет использовать РСЗО для усиления обороноспособности и обеспечения безопасности важных объектов инфраструктуры. При этом ВС Австралии не испытают затруднений при принятии новых РСЗО на вооружение.

Основными подрядчиками проекта выбраны компании Lockheed Martin, L3Harris Corporation, Leonardo DRS, Oshkosh Corporation. В случае подписания офсетных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Комментарий ЦАМТО

Это третий заказ РСЗО HIMARS для ВС Австралии. В мае 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 боевых машин РСЗО M142 HIMARS, боеприпасов, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 385 млн. долл.

В августе 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку 22 дополнительных РСЗО M142 HIMARS, боеприпасов и другого сопутствующего оборудования на сумму до 975 млн. долл.

Первая партия из двух РСЗО M142 HIMARS была доставлена в страну в марте 2025 года. Как планируется, полностью поставка первых двух партий будет завершена к 2027 году.

В составе СВ Австралии РСЗО будут применяться 10-й бригадой "дальнего поражения".