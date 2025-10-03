Ликвидированные в Судане наемники применяли привезенные с Украины БЛА

ЦАМТО, 2 октября. Наемники из Украины и Колумбии, воевавшие на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана (СБР) и ликвидированные в боях на западе страны, использовали беспилотники украинского производства.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид.

"Наемники использовали беспилотники украинского производства для ведения разведки и нанесения ударов по подразделениям суданской армии", – сказал он.

Ранее суданская армия сообщила, что украинские и колумбийские наемники, воевавшие в составе СБР, были ликвидированы в городе Эль-Фашир в регионе Дарфур в западной части Судана.