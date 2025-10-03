Подведены итоги выставки "Нева-2025"

В рамках XVIII Международной выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева-2025", прошедшей в Петербурге в конце сентября, свои передовые технологии и разработки представил 671 экспонент. Как уточнили организаторы мероприятия, из них 528 российских и 143 зарубежные компании – в основном из Китая и Турции. Также работали стенды предприятий из Азербайджана, Индии и Южной Кореи.

В этом году экспозиция "Невы" заняла все павильоны КВЦ "Экспофорум", Пассаж и уличные пространства. Площадь выставки превысила 45 тысяч кв. метров.

"Нева-2025"

За четыре дня работы выставку посетили 41,3 тысячи человек из 38 стран, в том числе 455 VIP-участников и 936 делегатов. "Нева-2025" приняла гостей из Китая, Турции, Индии, Ирана, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Мьянмы и других стран.

Деловая программа включала более 77 тематических сессий, круглых столов, семинаров, бизнес-завтраков и питч-сессий с участием лидеров отрасли, представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих компаний, научных центров и образовательных учреждений. В центре внимания деловой повестки – вопросы технологического суверенитета, импортозамещения, модернизации судостроительных предприятий, обновления промыслового флота, цифровизации и автономного судоходства, кадрового потенциала и международного сотрудничества.

На пленарном заседании "Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка" экспертное сообщество обозначило тренды и наметило стратегические пути дальнейшего развития отрасли. Модератором выступил директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Сергей Абдыкеров. Лидеры отрасли ответили на ключевые вопросы, собранные с помощью цифрового опроса.

Особое место в программе заняли мероприятия, приуроченные к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути. При поддержке "Росатома" прошла масштабная конференция "Пять веков Севморпути: историческое наследие и потенциал национальной транспортной артерии", посвященная современному состоянию и потенциалу развития СМП, ставшего ключевым элементом национальной транспортной инфраструктуры. Участники мероприятия обсудили программы формирования единого транспортно-логистического каркаса СМП, актуальные решения в области арктического судостроения, эффективные методы увеличения мощностей северных портов, комплексные меры по обеспечению экологической безопасности Севморпути, а также роль СМП в расширении международного сотрудничества в сферах судостроения и судоходства.

Всего на площадке "Невы-2025" состоялось 14 специальных мероприятий. Среди них – День поставщика ОСК, закрытые совещания ОСК и "Росморпорта", бизнес-завтраки, бизнес-бранчи, деловые ужины, вечерний прием в Генконсульстве Индии в Санкт-Петербурге.

Под председательством замминистра транспорта России Александра Пошивая прошло совещание по развитию проекта внедрения государственных электронно-навигационных карт на внутренних водных путях.

В рамках "Невы-2025" впервые состоялось вручение национальной отраслевой премии "Морской Олимп". На конкурс поступило 111 проектов от ведущих компаний и научных организаций страны. Оценку проводили 23 отраслевых эксперта – представители министерств, госкорпораций, научных центров и бизнеса. На основе их анализа был составлен шорт-лист из 11 лучших проектов в каждой номинации.

Церемония награждения победителей конкурса прошла на гала-ужине в честь открытия выставки. Победу в номинации "Лучший в море" одержал скоростной пассажирский катамаран "Форт Кроншлот" (проект 04580), разработанный компанией "Форсс Технологии" и построенный Средне-Невским судостроительным заводом для судоходной компании "Нева Тревел". Победителем в номинации "Инновационное решение" стала разработка технологии автономного судовождения Sitronics KT, внедренная "Росморпортом".

Во время выставки подписаны 30 партнерских соглашений. В частности, Объединенная судостроительная корпорация заключила соглашения о сотрудничестве с "МТ-Групп", судоходной компанией "Созвездие" и "Донинтурфлотом". С Санкт-Петербургским колледжем судостроения, информационных и прикладных технологий ОСК договорилась об открытии технопарка "Корабел" для детей.

Одной из полезных площадок "Невы-2025" стал Центр деловых контактов – эффективный инструмент для поиска потенциальных партнеров и клиентов. Он предоставил участникам возможность провести прямые переговоры в комфортной обстановке, назначить встречи с интересующими компаниями, расширить пул и качество деловых контактов. Благодаря ЦДК участники могли заранее планировать свою деловую программу и использовать выставку как полноценную платформу для заключения контрактов.

"Выставка стала не только крупнейшей отраслевой платформой для демонстрации технологий и бизнес-контактов, но и пространством для развития человеческого капитала. В этом году впервые работал Центр развития карьеры для прямого общения работодателей и соискателей, – отметили организаторы "Невы-2025". – Посетителей ждали мастер-классы, профориентационные тестирования, собеседования и консультации HR-менеджеров, ярмарка вакансий от ведущих предприятий судостроения и судоходства".