Устойчивость к ветру и холоду: Китай начал испытания высотных дронов

Ali Yundun-1 Ali Yundun-1

Китай открыл возле города Нгари, расположенного в Тибете на высоте более 4300 м над уровнем моря, высотную станцию испытаний БПЛА, благодаря которой начнётся тестирование беспилотников в экстремальных условиях разреженного воздуха, низкого давления, холода и ограниченного количества кислорода – целого набора факторов, которые могут оказать позитивное влияние на эксплуатацию дронов.

Как указывается в издании Xinhua, БПЛА, адаптированные для работы в условиях высокогорья, будут способны нести более тяжёлую полезную нагрузку, дольше находиться в воздухе и действовать там, где традиционные беспилотники испытывают трудности. В частности, на церемонии ввода станции в эксплуатацию был представлен новый высотный ветростойкий дрон Ali Yundun-1 массой около 100 кг, подробности о котором, впрочем, неизвестны.

Для БПЛА подобного типа требуется специализированное оборудование. Двигательные установки должны быть адаптированы для работы на разреженном воздухе для поддержания подъёмной силы. Электрические и топливные системы должны быть устойчивы к воздействию низких температур. Планер должен иметь запас прочности, выдерживающий порывы ветра и горные волны (волновые движения воздуха), а системы управления полётом должны работать при низком давлении.