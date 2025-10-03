Войти
ВС России обнаружили польские камеры на сбитых украинских дронах

Беспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ "Баба-Яга".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

ВС России обнаружили польские камеры Gimbal ORB-80.3 на сбитых украинских дронах

БЕЛГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Комплексы камер польского производства на сбитых украинских БПЛА обнаружили ВС РФ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чекист".

"На тяжёлых дронах типа "Баба-яга" ставятся комплексы камер польского производства, мы их обнаружили на сбитых БПЛА под Купянском. Это Gimbal ORB-80.3", - отметил военнослужащий.

Согласно информации на официальном сайте производителя, польской компании Iridex Robotics, Gimbal ORB-80.3 - это небольшая двухосевая камера, которая распознаёт и отслеживает объекты. Устройство также оснащено тепловизионной камерой.

На сайте организации указано, что Iridex Robotics специализируется на производстве технологий, в том числе робототехники, для применения в строительстве и агробизнесе.

