В России признали выход «окопного РЭБ» на первый план

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Генерал Мордвичев: «Окопные» системы РЭБ выходят на первый план в ходе СВО

Значимость систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе СВО возросла на фоне активного применения дронов. Для прикрытия отдельных подразделений массово применяют небольшие системы, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».

Мордвичев подчеркнул, что в ходе СВО высокую эффективность показали комплексы РЭБ «Силок», «Пероед» и «Поле-21».

«При этом для прикрытия подразделений на линии боевого соприкосновения на первый план выходит так называемый "окопный РЭБ"», — признал он.

В августе в Народном фронте сообщили, что российские системы РЭБ «Омут» после модернизации смогут обеспечить купол диаметром 400 метров для защиты от беспилотников. Разработчики применили новые антенны, которые повысили эффективность системы. «Омут» предназначен для защиты военной техники и автомобилей от атак дронов.

