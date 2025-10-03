Войти
Число HIMARS удвоено: украинские Ан-124 доставляют их в Эстонию

Источник изображения: topwar.ru

Доставка РСЗО HIMARS в Эстонию на Ан-124, апрель 2025 года

США решили расширить пакет военной помощи Эстонии, в который входят РСЗО HIMARS, удвоив число пусковых установок M142 до 12 единиц и значительно увеличив поставки предназначенных для них ракет ATACMS и GMLRS. Это призвано усилить силы сдерживания, находящиеся на границе с Россией.

Доставку РСЗО осуществляют самолёты Ан-124, часть парка которых всё ещё поддерживается в лётном состоянии украинским оператором. При этом HIMARS могут транспортироваться и более лёгкими ВТС C-130.

Базовая модель GMLRS имеет дальность действия до 70-80 км с КВО в несколько метров, что позволяет вести контрбатарейную борьбу, разрушать логистические узлы и наносить удары по наиболее ценным мобильным целям, например, средствам ПВО. Усовершенствованная версия GMLRS ER имеет дистанцию огня до 150 км.

Источник изображения: topwar.ru

ATACMS, способный пролетать около 300 км по квазибаллистической траектории, предназначен для поражения стратегических целей – ВПП, топливных баз и железнодорожных узлов.

Как полагают западные обозреватели, в первые часы конфликта Эстония могла бы использовать GMLRS для борьбы с мобильными средствами ПВО и для ведения контрбатарейной борьбы, в то время как ATACMS следует применять для уничтожения стационарной инфраструктуры в тыловой зоне противника.

