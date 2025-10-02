Выходим на новые рубежи

Сухопутные войска отмечают 475-ю годовщину со дня образования

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых Сил Российской Федерации Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичёв в преддверии профессионального праздника самого многочисленного и разнообразного по боевому составу вида вооружённых сил в интервью газете «Красная звезда» рассказал о многовековой истории становления, современных и боевых возможностях и перспективах развития Сухопутных войск, дал оценку кадровому составу и образцам вооружения, военной и специальной техники в реалиях СВО, сообщил о подготовке командиров и специалистов, а также поздравил подчинённых и ветеранов.

– Андрей Николаевич у Сухопутных войск безусловно, богатая и продолжительная история. Сегодня как раз есть повод вспомнить об основных этапах становления Сухопутных войск как вида Вооружённых Сил. Как развивались войска?

– Важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны на протяжении всей её истории играли Сухопутные войска.

Зарождение Сухопутных войск России началось 1 октября 1550 года. В этот день царь Иван Грозный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», в соответствии с которым были созданы стрелецкие полки («огнестрельная пехота») и постоянная сторожевая служба, а «наряд» артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Кроме того, Иваном Грозным была упорядочена система комплектования поместного войска, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и ее снабжение. Тем самым было создано первое постоянное сухопутное войско Русского государства, имевшее признаки регулярной армии. В ознаменование данного события российской военной истории указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 установлена памятная дата – день Сухопутных войск России, который ежегодно отмечается 1 октября.

Следующим важным этапом в развитии Сухопутных войск стал период правления Петра I. В ноябре 1699 года царь издал указ «О приёме в службу солдат из вольных людей». С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а после окончания Северной войны в России появилась регулярная армия. Однако, Министерство военно-сухопутных сил было создано только столетие спустя – в годы правления Александра I.

Реформирование Сухопутных войск продолжил Александр II, который реорганизовал их структуру, способы комплектования, организацию и вооружение, а также систему подготовки военных кадров. Кроме того, вместо рекрутского набора была введена всеобщая воинская повинность.

Со второй половины XIX в. В Сухопутных войсках начали происходить качественные изменения. Большое значение приобрела техническая составляющая. Активно развивались инженерные, авиационные, воздухоплавательные и железнодорожные подразделения сухопутных войск. Кроме того, появились новые специальные войска – химической и биологической защиты.

После революции на основе царской армии была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия, которая проявила себя во время Гражданской войны.

С середины 1920-х ггодов Сухопутные войска Красной Армии стали набирать силу. Они сыграли важную роль в Великой Отечественной войне на наземном театре военных действий. В ходе войны их численность почти удвоилась, сложилась гибкая и достаточно эффективная структура, отвечавшая условиям ведения вооруженной борьбы с хорошо оснащённой в техническом отношении армией противника. Увеличилось количество орудий и миномётов, реактивных систем залпового огня, танков и самоходных артиллерийских установок новых типов, противотанковых средств, средств противовоздушной обороны и автоматического стрелкового оружия. В целом вооружение Сухопутных войск обновилось более чем на 80%.

После окончания войны произошло официальное оформление Сухопутных войск как вида Вооруженных Сил СССР. 23 марта 1946 года приказом начальника Генерального штаба был сформирован орган военного управления – Главное командование Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

В послевоенный период Сухопутные войска развивались на базе новейшей военной техники и достижений военной науки. Была осуществлена полная моторизация войск.

Несмотря на очевидную целесообразность создания и наличия в Сухопутных войсках Главного командования Сухопутных войск, оно трижды расформировывалось (1950, 1964, 1997 годах), функции по управлению Сухопутными войсками передавались Министерству обороны и Генеральному штабу. Каждое такое расформирование объяснялось необходимостью устранения параллелизма в работе, исключения дублирующих органов управления, повышения оперативности и т.д.

Однако сама жизнь доказывала слабость этих аргументов, и каждый раз через непродолжительное время Главное командование Сухопутных войск вновь восстанавливалось (1955, 1967, 2001 году).

Впоследствии, благодаря усилиям руководства и офицеров, Главное командование было восстановлено, что позволило повысить эффективность управления Сухопутными войсками и их боеготовность.

Начиная с 2009 года, в рамках формирования нового облика Вооружённых Сил Российской Федерации, в Сухопутных войсках произошли значительные структурные преобразования – основным тактическим соединением Сухопутных войск стали бригады постоянной готовности.

Однако уже с 2013 года стало активно обсуждаться возрождение в составе Сухопутных войск дивизий. Первыми были сформированы прославленные Таманская и Кантемировская дивизии. А в 2024 году воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.

Объединения и соединения Сухопутных войск входят в состав всех пяти военных округов и составляют основу группировок войск на стратегических направлениях.

Сегодня Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению вид Вооружённых Сил, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов Российской Федерации.

Сухопутные войска ВС РФ. Источник: Пресс-служба группировки войск Центр

– День образования Сухопутных войск – это повод не только вспомнить историю, но и рассказать о настоящем. Как Вы оцениваете современное состояние Сухопутных войск? Какие основные тенденции в их развитии актуальны сейчас?

В целях повышения боевых возможностей ведётся совершенствование состава Сухопутных войск – формируются мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск и артиллерии, подразделения специальных войск, в том числе новые – беспилотных систем (БпС). Одновременно проводится перевооружение на современные системы вооружения, поставляется новая военная техника.

В ходе специальной военной операции офицеры Сухопутных войск получили бесценный опыт управления подчинёнными подразделениями в боевых условиях, а личный состав – уверенные навыки по ведению боевых действий в различных условиях обстановки.

Опыт СВО также указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений. В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас».

Переход на современные образцы вооружения и военной техники, такие как танки нового поколения, современные системы артиллерии и ракетного вооружения, значительно повышает огневую мощь и манёвренность подразделений Сухопутных войск. К примеру, насыщение подразделений тактической разведки общевойсковых соединений и воинских частей современными техническими средствами позволило в разы увеличить эффективность огневого поражения противника.

Безусловно, уровень современных технологических решений, играет большую роль в развитии любого вида и рода войск Вооружённых Сил. Речь идёт не только о наличии современной бронетехники, артиллерийских систем и других видов вооружения, но и об интеграции этих систем в единую сеть, обеспечивающую ситуационную осведомлённость и оперативную передачу данных.

Цифровизация поля боя, применение беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы, внедрение элементов искусственного интеллекта в современные средства разведки и наблюдения – это те факторы, которые кардинально меняют характер современных военных действий.

Применение передовых образцов и видов ВВТ, новых тактических приёмов ведения боя, приобретённый уникальный боевой опыт позволяют быстро адаптироваться к изменениям обстановки, что, несомненно, повышает эффективность и боеспособность Сухопутных войск.

Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки.

Без преувеличения можно сказать, что Сухопутные войска всегда вносили значительный вклад в обороноспособность нашего государства.

Повышение эффективности их боевых возможностей является сложной и многоаспектной задачей, требующей постоянного комплексного подхода и учета множества факторов, возникающих при ведении современных боевых действий. При этом учитываются такие ключевые показатели, как готовность к выполнению боевых задач, уровень подготовки личного состава, оснащённость современным вооружением и военной техникой согласно государственной программы вооружений с 2027 до 2036 года, а также способность к взаимодействию с другими видами Вооруженных Сил и родами войск.

– Что сегодня является основной ударной силой Сухопутных войск? Какие имеются образцы вооружения и военной техники и как они применяются в зоне СВО? Насколько они эффективны?

Главной ударной силой Сухопутных войск являются танковые и мотострелковые подразделения, а также ракетные войска и артиллерия, которые выполняют основные задачи по поражению противника на поле боя.

Высокую эффективность в ходе специальной военной операции показывают современные образцы бронетанкового вооружения, такие как танки Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и бронетранспортёры БТР-82А.

Также хорошо себя зарекомендовали различные защищенные автомобили «Тайфун-К», «Астейс» и «Урал-ВПК».

Для выполнения задач по перевозке личного состава (расчётов БпЛА, отделений ПТУР и др.), доставке боеприпасов и материальных средств к переднему краю по всем видам дорог и местности высокую эффективность и востребованность показали различного вида квадроциклы и багги.

Применение таких транспортных средств в ходе СВО для эвакуации раненых с поля боя позволило спасти большое количество жизней солдат и офицеров.

Благодаря мотоциклам и квадроциклам мобильные огневые группы, используя фактор внезапности, успешно решают задачи по захвату и удержанию опорных пунктов противника.

Нельзя не отметить эффективность ракетного комплекса «Искандер». Подтверждая свои высокие характеристики, комплекс эффективно применяется не только для поражения мест скопления личного состава и важных промышленных объектов противника и его инфраструктуры, но и для поражения дорогостоящих образцов западного вооружения и техники, в том числе «Патриотов» и «Хаймарсов».

В то же время в ходе ведения боевых действий значительно возросла доля огневого поражения противника с использованием беспилотных систем.

В тактическом звене Сухопутных войск эксплуатируются разведывательные комплексы с БпЛА различного рода дальности и продолжительности полёта.

Положительно себя зарекомендовали комплексы «Орлан», «Суперкам» и Zala. Сегодня они успешно выполняют задачи в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

Высокую эффективность показали барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые успешно применяются против бронированной техники и артиллерийских систем противника.

Особо следует отметить роль БпЛА коптерного типа и FPV-дронов в разведке и огневом поражении противника.

Коптеры, изначально разработанные для выполнения поисково-спасательных задач, получили широкое применение для ведения воздушной разведки в ближней зоне. Дальнейшее их развитие позволило осуществлять сброс боеприпасов различных типов.

FPV-дроны (cпортивные) используются как высокоточный боеприпас. Управляемые по оптоволоконному кабелю, они отлично себя зарекомендовали в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления.

Активно стали использоваться наземные робототехнические комплексы различного назначения: камикадзе, огневые, транспортные, для установки минных заграждений.

Интенсивное применение на поле боя БпЛА привело к значительному увеличению роли средств радиоэлектронной борьбы. Высокую эффективность показали комплексы «Силок», «Поле-21», «Пероед». При этом для прикрытия подразделений на линии боевого соприкосновения на первый план выходит так называемый «окопный РЭБ».

Отдельно хочу остановиться на результатах применения комплектов боевой экипировки «Ратник» нового поколения, которая массово поступает в Сухопутные войска и позволяет реализовать наш главный приоритет – сохранить жизнь и здоровье личного состава.

Комплект боевой экипировки «Ратник» находится на высшем уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты существенно превосходит их.

– Результаты боевой работы в ходе СВО, как говорится, налицо. Как изменились способы и приемы ведения боевых действий с точки зрения приобретения и использования частями и соединениями боевого опыта?

Безусловно, приобретённый в ходе СВО боевой опыт меняет многое, как на поле боя, так и в применении Сухопутных войск в целом.

Еще раз повторюсь, что за последние три года командный состав Сухопутных войск получил бесценную практику по применению своих подразделений, соединений и воинских частей в боевых условиях.

Претерпел изменения порядок применения дивизиями полков, полками – батальонов и рот. Изменилась ширина полос обороны соединений и участков обороны воинских частей.

Повышение оперативности и точности получаемых координат объектов противника за счёт увеличения количества БпЛА малого класса в подразделениях первого эшелона полков (бригад) для ведения разведывательных действий, а также появление возможности отдавать целеуказания и корректировать огонь своих огневых средств, визуально наблюдая за полем боя, предопределило включение в перечень тактических действий в обороне такой задачи, как изоляция поля боя.

В свою очередь, данная задача обусловила изменения в боевом порядке общевойсковых рот и батальонов полков (бригад). Оно заключается в применении разведывательно-огневых комплексов подразделений, создаваемых на основе отдельных средств поражения (миномёта, орудия ствольной артиллерии, машины РСЗО, танка) и мини-БпЛА (в том числе коптерного типа).

В результате преобразований в структуре, появления новых тактических приёмов и способов ведения боевых действий в подразделениях Сухопутных войск возникла необходимость внести уточнения в некоторые положения боевых уставов.

Отдельные элементы построения обороны мотострелкового батальона – прежде всего, создание его боевого порядка и системы огня, были успешно апробированы в ходе СВО.

Разведчиками приобретается колоссальный опыт комплексного применения разновидовых (воздушной, радиотехнической и радиоэлектронной) средств разведки в сочетании с БпЛА и роботизированными комплексами. Это позволяет вскрывать действия противника круглосуточно, в любую погоду, и что самое важное – в режиме реального времени (онлайн).

Положительный опыт и выявленные проблемные вопросы обобщаются в группировках войск и Главном штабе Сухопутных войск, после чего оперативно распространяются по всем соединениям и воинским частям для приближения нашей общей победы.

Также, военнослужащими Сухопутных войск приобретен уникальный боевой опыт, который характеризуется масштабностью и высокой интенсивностью применения БпЛА на современном поле боя.

Основными задачами для подразделений БпС являются массовое и комплексное применение данных систем, а именно, поражение различными типами ударных БпС в зависимости от целей и задач, а также создание рабочего и самое главное – эффективного разведывательно-ударного контура в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

Опыт СВО показал критическую важность быстрой адаптации подразделений БпС и технологического превосходства над противником. Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов, техническом оснащении подразделений и определении места и роли БпС различного типа в боевых порядках.

Применение передовых образцов и видов ВВТ, новых тактических приёмов ведения боя, приобретённый уникальный боевой опыт позволяют быстро адаптироваться к изменениям обстановки, что, несомненно, повышает эффективность и боеспособность Сухопутных войск

Сухопутные войска ВС РФ. Источник: Евгений Биятов

– Андрей Николаевич, любое самое совершенное оружие – ничто без подготовленных специалистов и командиров подразделений. Расскажите, где и как сейчас готовят специалистов, командиров подразделений и воинских частей для Сухопутных войск?

Система подготовки командиров подразделений и воинских частей Сухопутных войск включает в себя обучение курсантов по программам специалитета в училищах и слушателей по программам магистратуры в академиях.

Курсанты проходят обучение по всем основным специальностям Сухопутных войск: «Применение мотострелковых подразделений», «Применение танковых подразделений», «Применение подразделений войсковой разведки», «Применение подразделений артиллерии» и многим другим. В 2025 году впервые проведен набор на специальность «Применение подразделений Сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами».

Подготовка слушателей проводится по основным специальностям: «Управление общевойсковыми частями и соединениями», «Управление общевойсковыми частями и соединениями ракетных войск и артиллерии».

Военная наука не стоит на месте, а опыт специальной военной операции требует постоянного изучения и обобщения.

Практически весь постоянный состав учебных заведений Сухопутных войск имеет боевой опыт, в том числе полученный в ходе на СВО. Преподавательский состав вузов постоянно совершенствует свои профессиональные качества, непосредственно участвует в выполнении задач в боевых условиях.

Внедрение боевого опыта в образовательную деятельность вузов Сухопутных войск проводится по единому плану и замыслу. На основе аналитических материалов, поступающих из органов военного управления и научно-исследовательских организаций, в вузах систематически вносятся изменения в программы подготовки.

Со всеми слушателями и курсантами проводится комплекс дополнительных практических занятий и тренировок, позволяющий максимально быстро адаптироваться к выполнению задач в зоне специальной военной операции.

Анализ отзывов из войск на вновь прибывших офицеров после окончания наших военных образовательных организаций подтверждает высокий уровень их подготовки. В боевой обстановке, в самых сложных ситуациях наши выпускники проявляют мужество, самообладание и успешно выполняют все поставленные задачи.

Каждый выпускник училища или академии Сухопутных войск – это уникальный специалист, соответствующий всем требованиям в условиях современных вооружённых конфликтов.

Подготовка младших специалистов в Сухопутных войсках осуществляется в 20 учебных центрах по 242 военно-учётным специальностям. В 2025 году подготовлено более 40 тысяч младших специалистов.

Подготовка военнослужащих также проводится с учётом их дальнейшего участия в специальной военной операции. С этой целью корректируются сроки подготовки, оперативно вносятся изменения в учебные планы, разрабатываются новые учебно-методические программы.

Так, в этом году организована подготовка водителей мототехники повышенной проходимости (багги, квадроциклы, мотоциклы) и расширена номенклатура изучаемых беспилотных систем.

Кроме того, учитывая интенсивное поступление на вооружение высокотехнологичных и наукоёмких современных образцов ВВТ, организована работа по их своевременной поставке и в учебные центры.

– Андрей Николаевич, у Вас есть возможность поздравить через «Красную звезду» с памятной датой подчинённых, а также специалистов оборонно-промышленного комплекса и создателей вооружения и военной специальной техники для самого многочисленного вида Вооруженных Сил.

Уважаемые военнослужащие Сухопутных войск и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны!

1 октября в нашей стране отмечается День Сухопутных войск.

Почти половину тысячелетия Сухопутные войска стоят на страже нашего Отечества. В этом году мы празднуем 475-летие со дня образования самого многочисленного вида Вооружённых Сил Российской Федерации.

Этот юбилейный рубеж – свидетельство неразрывной связи поколений защитников Отечества, преемственности традиций воинской доблести и славы.

История Сухопутных войск неразрывно связана с героической летописью нашего государства, наполнена ярчайшими примерами мужества и доблести многих поколений воинов, проявленных на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины.

Хочу поблагодарить личный состав Сухопутных войск за ежедневный труд, мужество и стойкость. Ваши самоотверженность и бесстрашие в боях продолжают оставаться надёжным фундаментом многовековых традиций русской армии.

Большая признательность профессорско-преподавательскому составу военных учебных заведений и военных учебных центров, которые не только передают научные знания будущим защитникам страны, но и воспитывают у них характер, целеустремленность и любовь к Отечеству.

Нельзя не отметить коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса, чья работа обеспечивает нас современным и эффективным вооружением, что достигается за счет высочайшего профессионализма, дисциплины и ответственности.

В этот день отдельные слова благодарности выражаю ветеранам Сухопутных войск, чьи подвиги и верность воинскому долгу служат примером подлинного патриотизма. Ваши отвага и воля стали нерушимой опорой для молодого поколения воинов.

От имени Военного совета Сухопутных войск и от себя лично поздравляю вас с нашей общей памятной датой. Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа, благополучия и успехов в службе и труде.

Победное слово за нами! Честь и слава Сухопутным войскам!

С праздником!

Ренат Садретдинов