Военное обозрение

«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры

Источник изображения: topwar.ru

Линкор USS Wisconsin (BB-64) класса Iowa

30 сентября президент США Дональд Трамп, собрав более чем 800 генералов, адмиралов и высокопоставленных чиновников, сообщил, что Белый дом активно рассматривает возможность возвращения на флот тяжелобронированных кораблей:

Мы как раз рассматриваем концепцию линкора, с красивым шестидюймовым бортом [бронёй в 15 см], из прочной стали, а не из алюминия, который «плавится», как только видит летящую в него ракету. Плавится уже на расстоянии около двух миль. Такие корабли больше не делают.

Линкоры доминировали на морских просторах в первой половине 20-го века. Каждое находящееся на их борту 16-дюймовое орудие (406-мм Mark 7) могло выстрелить снарядом весом более тонны, обеспечивая колоссальную огневую мощь. Но уже в конце Второй мировой войны они показали свою уязвимость перед авианосцами. Во время Холодной войны, когда угроза со стороны ПКР стала основной, велась постройка кораблей, лишённых столь массивной брони. Однако ВМС США не спешили расставаться с линкорами: последние американские вымпелы типа Iowa были списаны в 1990-1992 годах.

Я смотрю на эти корабли, они шли в сопровождении эсминцев, и ничто их не могло остановить. Некоторые скажут: «Нет, это старые технологии». Не знаю, не думаю, что это старые технологии, когда смотришь на эти орудия

- заявил Трамп, указав, что снаряды дешевле ракет.

Трамп признался, что ему не нравится внешний вид некоторых малозаметных кораблей ВМС США, назвав их «уродливыми», и предположил, что более старые модели были прочнее и выглядели лучше.

Новую программу постройки линкоров, которую глава США оценивает в $31 млрд, он намерен финансировать за счёт таможенных сборов [видимо, главным образом с европейских поставщиков].

Как считают западные обозреватели, комментирующие заявление Трампа, если и появится новый линкор, то он не будет похож на Iowa или Missouri. Им, скорее всего, станет хорошо вооружённый корабль-арсенал, способный вместить большое количество ракетных установок, а не тяжёлых орудий. Для самозащиты он будет полагаться на сенсоры, малозаметность и оборонительное вооружение, а не на тяжёлую броню.

