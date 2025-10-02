«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры

Источник изображения: topwar.ru
Линкор USS Wisconsin (BB-64) класса Iowa
30 сентября президент США Дональд Трамп, собрав более чем 800 генералов, адмиралов и высокопоставленных чиновников, сообщил, что Белый дом активно рассматривает возможность возвращения на флот тяжелобронированных кораблей:
Линкоры доминировали на морских просторах в первой половине 20-го века. Каждое находящееся на их борту 16-дюймовое орудие (406-мм Mark 7) могло выстрелить снарядом весом более тонны, обеспечивая колоссальную огневую мощь. Но уже в конце Второй мировой войны они показали свою уязвимость перед авианосцами. Во время Холодной войны, когда угроза со стороны ПКР стала основной, велась постройка кораблей, лишённых столь массивной брони. Однако ВМС США не спешили расставаться с линкорами: последние американские вымпелы типа Iowa были списаны в 1990-1992 годах.
- заявил Трамп, указав, что снаряды дешевле ракет.
Трамп признался, что ему не нравится внешний вид некоторых малозаметных кораблей ВМС США, назвав их «уродливыми», и предположил, что более старые модели были прочнее и выглядели лучше.
Новую программу постройки линкоров, которую глава США оценивает в $31 млрд, он намерен финансировать за счёт таможенных сборов [видимо, главным образом с европейских поставщиков].
Как считают западные обозреватели, комментирующие заявление Трампа, если и появится новый линкор, то он не будет похож на Iowa или Missouri. Им, скорее всего, станет хорошо вооружённый корабль-арсенал, способный вместить большое количество ракетных установок, а не тяжёлых орудий. Для самозащиты он будет полагаться на сенсоры, малозаметность и оборонительное вооружение, а не на тяжёлую броню.