Генерал рассказал о применении неуязвимых дронов в зоне СВО

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Генерал Мордвичев: Проводные FPV-дроны хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО

Российские дроны-камикадзе с проводным управлением, которые неуязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, хорошо показали себя в ходе СВО. О применении проводных беспилотников рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».

«FPV-дроны (спортивные) используются как высокоточный боеприпас. Управляемые по оптоволоконному кабелю, они отлично себя зарекомендовали в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления», — сказал он.

Также главнокомандующий отметил, что для ведения разведки в ближней зоне активно применяют коптеры, изначально разработанные для выполнения поисково-спасательных задач. Их также используют для сброса различных боеприпасов.

Мордвичев добавил, что российские бойцы эксплуатируют наземные робототехнические комплексы. Дистанционно управляемые платформы применяют для уничтожения объектов противника, перевозки грузов и минирования.

В июле генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал, что проводные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили технику ВСУ на сумму более двух миллиардов долларов.

