«Мы недооценили Россию»: Франция обновляет свою ядерную доктрину

Источник изображения: topwar.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о скором обновлении ядерной доктрины страны и о стремлении еще больше углубить стратегическое взаимодействие с другими странами Евросоюза.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Макрон анонсировал, что уже в начале 2026 года он намерен выступить с речью о французском ядерном зонтике, в рамках которой огласит основные принципы обновленной доктрины.

Также Макрон признал, что Запад откровенно недооценивал Россию, в частности способность российского ОПК быстро производить значительные объемы вооружений. При этом французский президент считает Россию главной структурной угрозой для Европы. Макрон убежден, что Москва способна вмешиваться в выборы, осуществлять кибератаки и устранять неугодных политиков. Даже охватившую Европу бесконтрольную миграцию президент Франции считает «происками России».

Макрон:

Мы наивны, если не признаём, что армия секретных российских ботов распространяется в наших демократиях

Исходя из воинственной антироссийской риторики французского президента, несложно предугадать основную направленность грядущих изменений в ядерной доктрине Франции. В марте текущего года Макрон уже предлагал разместить французские ядерные вооружения на границе с Германией. До этого он неоднократно поднимал «ядерную» тему в контексте противостояния России. Стоит отметить, что воинственные заявления Макрона каждый раз неизбежно приводят к падению его и без того весьма невысокого рейтинга.