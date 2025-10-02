Войти
Британская BMT Group представила концепт десантного корабля будущего Ellida Strike

Ellida Strike

Военно-морской флот былой владычицы морей Великобритании представляет собой сегодня весьма плачевное зрелище. К примеру, два последних десантных корабля ВМС Его величества уже несколько лет как выведены из эксплуатации и проданы Бразилии за $27 млн. Теперь, чтобы проводить десантные операции за пределами страны Туманному Альбиону потребуется не менее 8 лет.

Именно столько необходимо компании ВМТ Group, чтобы реализовать ее концепцию многоцелевого десантного корабля нового поколения Ellida Strike. Это будет модульное судно, которое можно гибко адаптировать под выполнение широкого спектра задач от высадки десанта до оказания гуманитарной помощи. ТТХ Ellida Straike: длина — 200 м, водоизмещение — 27800 тонн, скорость — 33 км/ч, дальность хода — 15700 км, экипаж — 150 человек, численность перевозимого десанта — 300 человек. Боевой корабль может быть оснащен высокоточными ракетами и оружием направленной энергии, а также новейшими системами цифровой связи, управления и контроля.

Ellida Strike

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
