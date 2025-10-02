Войти
Финляндия готовит новую базу для истребителей, способных нести ядерное оружие

218
0
0
F-35
F-35.
Источник изображения: Olivier Rachon/Global Look Press

ВВС Финляндии: в Куопио к 2028 году создадут инфраструктуру для базирования F-35

В финском городе Куопио на базе Карельского авиакрыла к 2028 году построят инфраструктуру для будущих истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финские военно-воздушные силы.

Объект станет второй основной базой для F-35 в Финляндии. Как отмечал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, новые самолеты, которые финские ВВС получат в 2026 году, способны нести ядерное оружие.

В ВВС рассказали, что сейчас на базе Карельского авиакрыла "Риссала" строятся защитные сооружения, помещения для технического обслуживания, учебные и складские помещения, а также аэродромные сооружения. В период с 2028 по 2030 год там будут эксплуатироваться как истребители F/A-18, так и F-35A, уточнили военные.

В 2021 году Финляндия приняла решение о закупке 64-х многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 производства американской компании Lockheed Martin. Первые самолеты поступят на вооружение Лапландского авиакрыла в Рованиеми к концу 2026 года, а полный процесс обновления флота истребителей рассчитан на период с 2026 по 2030 годы.

Ранее стало известно, что шведы и американцы модернизируют для Германии истребители Eurofighter.


Игорь Зимин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Финляндия
Продукция
EF-2000
F-18
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
