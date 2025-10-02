Депутат допустил использование лошадей на СВО

Депутат Водолацкий допустил использование лошадей на СВО

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал сообщения о применении лошадей в зоне СВО.

В беседе с aif.ru в среду, 1 октября, он заявил, что лично с такими случаями не сталкивался, но предположил, что где-то могли провести эксперимент, чтобы проверить, когда лошадь окажется эффективнее мотоцикла.

Депутат пояснил, что в условиях плохой погоды и грязи животные могут оказаться более надежным средством передвижения: мотоцикл не справится с нагрузкой, а лошадь сможет пройти там, где техника застрянет. По его словам, в таких ситуациях лошади способны помочь, например, при захвате опорных пунктов.

Водолацкий добавил, что даже сегодня лошади могут быть полезны, однако их содержание сложнее: требуется ветеринарное обслуживание, корма и навыки обращения с животным, в отличие от мотоцикла, который достаточно заправить, пишет НСН.

Военкор Семен Пегов 30 сентября сообщил, что в зоне СВО под руководством командира с позывным Хан бойцы осваивают тактику кавалерийских штурмов. Он отметил, что лошади позволяют сохранять силы, действовать бесшумно и быстро, пишет сайт kp.ru. Также они могут доставлять бойцов и боеприпасы туда, где техника пройти не может, отмечает Life.ru. Для этого используют карачаевских лошадей, прошедших специальное обучение, сообщает 360.ru.

1 октября сообщалось, что ВС РФ ударом «Искандер-М» уничтожили 20 фур с дронами ВСУ у Чернигова. Также были уничтожены 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА.

