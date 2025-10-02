Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Дании назвали передачу Швецией антидроновых систем «унизительной»

215
0
0
Вид на Копенгаген
Вид на Копенгаген.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Юрьев

FT: Передача Швецией антидроновых систем Дании стало унижением для Копенгагена

Передача Швецией Дании антидроновых систем для защиты воздушного пространства стала «особо унизительной» для Копенгагена ввиду многовекового соперничества между странами, сообщила британская газета Financial Times.

Источник FT подчеркнул, что помощь от соседней Швеции воспринимается как унижение из-за исторических отношений между странами, передает ТАСС.

Швеция предоставила Дании систему борьбы с беспилотниками, несколько радаров, а также направила полицейских и служебных собак для обеспечения безопасности на период проведения саммитов ЕС и Европейского политического сообщества первого и второго октября в Копенгагене. Ранее поддержку по обеспечению безопасности также пообещали Финляндия, Франция, Норвегия и Германия.

Из-за проведения встреч воздушное пространство Дании для гражданских беспилотников будет закрыто с 29 сентября по 3 октября.

Ранее вооруженные силы Дании начали экстренный вызов военнослужащих из резерва после появления информации о неопознанных беспилотниках.

В воскресенье вечером истребители Дании были подняты в воздух над Борнхольмом для отражения атаки.

Дания установила радар для защиты аэропорта Копенгагена от БПЛА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Норвегия
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)