В Дании назвали передачу Швецией антидроновых систем «унизительной»

FT: Передача Швецией антидроновых систем Дании стало унижением для Копенгагена

Передача Швецией Дании антидроновых систем для защиты воздушного пространства стала «особо унизительной» для Копенгагена ввиду многовекового соперничества между странами, сообщила британская газета Financial Times.

Источник FT подчеркнул, что помощь от соседней Швеции воспринимается как унижение из-за исторических отношений между странами, передает ТАСС.

Швеция предоставила Дании систему борьбы с беспилотниками, несколько радаров, а также направила полицейских и служебных собак для обеспечения безопасности на период проведения саммитов ЕС и Европейского политического сообщества первого и второго октября в Копенгагене. Ранее поддержку по обеспечению безопасности также пообещали Финляндия, Франция, Норвегия и Германия.

Из-за проведения встреч воздушное пространство Дании для гражданских беспилотников будет закрыто с 29 сентября по 3 октября.

Ранее вооруженные силы Дании начали экстренный вызов военнослужащих из резерва после появления информации о неопознанных беспилотниках.

В воскресенье вечером истребители Дании были подняты в воздух над Борнхольмом для отражения атаки.

Дания установила радар для защиты аэропорта Копенгагена от БПЛА.