Войти
Lenta.ru

В России рассказали о совершенствовании «Терминаторов»

207
0
0
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости.

УВЗ: БМПТ «Терминатор» совершенствуют с учетом опыта СВО

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) постоянно модернизируют с учетом опыта СВО. БМПТ нового образца отличаются улучшенной защитой, рассказал концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

«Конструкторы УВЗ постоянно работают над совершенствованием характеристик боевой машины поддержки танков с учетом опыта боевых действий. На машинах образца 2025 года увеличилось количество динамической защиты, установлена дополнительная защита бортов», — говорится в сообщении.

БМПТ, которые изначально называли «Терминаторами», также получили защиту от дронов. Как и танки, машины поддержки оснащают антидроновыми «мангалами» и системами радиоэлектронной борьбы.

БМПТ построена на шасси танка Т-90А. Машина получила динамическую защиту «Реликт» и вынесенный за пределы забронированного объема боекомплект. Эти решения повышают живучесть БМПТ. В арсенал «Терминатора» входят две автоматические пушки, пулемет, противотанковые ракеты и автоматические гранатометы.

В сентябре Минобороны России сообщило, что экипажи БМПТ группировки российских войск «Центр» провели тренировку на полигоне в тыловом районе СВО. Бойцы изучили тактику применения машин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)