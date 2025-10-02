Стало известно о новой роли HIMARS

DN: Интерес Австралии к HIMARS свидетельствует о противокорабельной роли РСЗО

Неуемный интерес Австралии к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS свидетельствует о возросшей важности новой роли РСЗО — противокорабельной. Об этом пишет Defense News (DN).

Первые две РСЗО из 42 заказанных прибыли в Австралию в марте. При этом стало известно, что Канберра уже присматривается к дополнительному контракту на 48 установок HIMARS.

Как пишет издание, в конце сентября появилось уведомление Агентства по оборонному сотрудничеству США (DSCA). В нем говорится, что правительство США одобрило продажу 48 HIMARS иностранному заказчику.

«Заявление США может указывать на то, что Австралия склоняется к использованию комплекса HIMARS и высокоточной ракеты PrSM, чтобы соответствовать требованиям второй фазы проекта Land 8113», — говорится в материале.

В рамках этого проекта Австралия стремится получить наземные системы для поражения надводных целей.

В августе стало известно, что Народно-освободительная армия Китая получила подвижные макеты американских РСЗО HIMARS. Дистанционно управляемые машины позволят имитировать уничтожение сил потенциального противника в ходе учений.