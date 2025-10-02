Войти
Эффективность уничтожающего дорогостоящие «Патриоты» «Искандера» оценили

210
0
+1
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

Мордвичев: ОТРК «Искандер» эффективно уничтожает дорогостоящее оружие Запада

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» в ходе СВО уничтожают дорогостоящие системы вооружения производства западных стран. Эффективность ОТРК оценил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».

«Комплекс эффективно применяется не только для поражения мест скопления личного состава и важных промышленных объектов противника и его инфраструктуры, но и для поражения дорогостоящих образцов западного вооружения и техники, в том числе "Патриотов" и "Хаймарсов" (системы ПВО Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS — прим. «Ленты ру»)», — сказал он.

ОТРК «Искандер» приняли на вооружение в 2006 году. Версия «Искандер-М» несет квазибаллистическую ракету 9М723, а «Искандер-К» поражает цели крылатой ракетой Р-500. Максимальная дальность стрельбы «Искандера-М» составляет около 500 километров.

В августе американское издание TWZ писало, что усовершенствованные ракеты ОТРК «Искандер» стали серьезной проблемой для зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ. Активно маневрирующие ракеты сложно перехватить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М723
HIMARS
Patriot ЗРК
Искандер
Р-500
Компании
Минoбороны РФ
