Войти
Lenta.ru

Партию «Терминаторов» отправили в войска

207
0
0
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости.

«Уралвагонзавод» отправил ВС России партию БМПТ «Терминатор»

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил Вооруженным силам России партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), которые изначально называли «Терминаторами». Об этом УВЗ сообщил в Telegram.

Машины отправили в Российскую армию в преддверии Дня Сухопутных войск. «По совокупности боевых и технических характеристик эта бронетехника не имеет аналогов в России и за рубежом. БМПТ качественно усиливают танковые и мотострелковые подразделения, становятся надежной защитой и для танков, и для пехоты», — рассказали в концерне.

Там добавили, что БМПТ, которая отлично зарекомендовала себя в ходе СВО, востребована в войсках. Опыт применения показал, что «Терминаторы» эффективно работают как в связке с танками, так и в качестве отдельной боевой единицы. Мощный комплекс вооружения и современная система управления огнем БМПТ позволяют поражать различные цели, включая беспилотники.

Отмечается, что «Уралвагонзавод» выполняет большой заказ на выпуск БМПТ. По словам гендиректора концерна Александра Потапова, результативность машины в боевых условиях превзошла ожидания разработчиков.

В сентябре стало известно, что Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения научилось превращать старые танки Т-72 и Т-90 в БМПТ. Конструкторы предлагают заменять башни танков боевым модулем БМПТ, установленным через переходное кольцо.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)