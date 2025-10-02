Партию «Терминаторов» отправили в войска

«Уралвагонзавод» отправил ВС России партию БМПТ «Терминатор»

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил Вооруженным силам России партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), которые изначально называли «Терминаторами». Об этом УВЗ сообщил в Telegram.

Машины отправили в Российскую армию в преддверии Дня Сухопутных войск. «По совокупности боевых и технических характеристик эта бронетехника не имеет аналогов в России и за рубежом. БМПТ качественно усиливают танковые и мотострелковые подразделения, становятся надежной защитой и для танков, и для пехоты», — рассказали в концерне.

Там добавили, что БМПТ, которая отлично зарекомендовала себя в ходе СВО, востребована в войсках. Опыт применения показал, что «Терминаторы» эффективно работают как в связке с танками, так и в качестве отдельной боевой единицы. Мощный комплекс вооружения и современная система управления огнем БМПТ позволяют поражать различные цели, включая беспилотники.

Отмечается, что «Уралвагонзавод» выполняет большой заказ на выпуск БМПТ. По словам гендиректора концерна Александра Потапова, результативность машины в боевых условиях превзошла ожидания разработчиков.

В сентябре стало известно, что Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения научилось превращать старые танки Т-72 и Т-90 в БМПТ. Конструкторы предлагают заменять башни танков боевым модулем БМПТ, установленным через переходное кольцо.