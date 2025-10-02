Немецкая TKMS планирует увеличить рентабельность до 7%

TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems), оборонное предприятие, которое немецкий конгломерат Thyssenkrupp намерен выделить в отдельную компанию этой осенью, планирует увеличить свою рентабельность до более чем 7%, чтобы сократить разрыв с конкурентами. Как отмечает Marine Link, ставка делается на возросший военный спрос на фоне опасений российской агрессии.

Компания TKMS, производящая подводные лодки, фрегаты, а также средства обнаружения и противоминные системы, за пять лет увеличила портфель заказов более чем в три раза. Сейчас он составляет 18,6 млрд евро (21,8 млрд долларов).

Верфь ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, Германия Naval Today

В среднесрочной перспективе TKMS планирует увеличить свою норму операционной прибыли до более чем 7% по сравнению с 4,3% в 2023/2024 финансовом году и нацеливается на среднегодовой рост продаж на уровне 10%.

"TKMS идеально подходит для удовлетворения динамичного спроса рынка", – заявил генеральный директор TKMS Оливер Буркхард.

В этом году TKMS помогла утроить стоимость акций TKAG.DE, принадлежащих группе Thyssenkrupp. Это произошло за счет спроса среди инвесторов, которые нацелились на акции оборонных компаний на фоне продолжающегося конфликта России и Украины.

Материнская компания Thyssenkrupp планирует передать 49% TKMS своим акционерам, а аналитики Jefferies утверждают, что рыночная стоимость этой сделки может достичь около 2,3 млрд евро (2,7 млрд долларов), что составляет почти треть от общей стоимости Thyssenkrupp.

Выделение TKMS происходит в то время, когда франко-германский поставщик оборонной продукции KNDS (образован в результате слияния Krauss-Maffei Wegmann и Nexter Systems) рассматривает возможность первичного публичного размещения акций в ближайшие месяцы, в результате чего правительство Германии сможет приобрести долю в группе.

В июле Берлин также обеспечил себе существенное влияние на TKMS, включая право одобрения в случае продажи доли в размере 25% или более после выделения, чтобы сохранить контроль над ключевой оборонной инфраструктурой.

TKMS планирует выплатить первые дивиденды в 2027 году в размере 30–50% от чистой прибыли.