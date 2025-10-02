The Economist: НАТО собралась останавливать корабли с российской нефтью

Военно-морские силы НАТО отчаянно борются с новой угрозой на море – "теневым флотом" Москвы, пишет The Economist. При этом западные военные открыто признают собственное бессилие – по их словам, никаких рычагов воздействия на российские суда они не имеют.

Конфликт в серой зоне между Западом и Россией обостряется как в воздухе, так и на море. 19 сентября, когда российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, корреспондент The Economist находился на базе военно-морской базе в Таллине — столице союзницы НАТО Эстонии (глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил 29 сентября, что альянс еще не знает, кто стоит за недавними нарушениями пространства его стран, а вот редакция The Economist вместе с Эстонией уже знают, странно это. – Прим. ИноСМИ). Ее ВМС находятся в авангарде борьбы с мировым “теневым флотом” из кораблей, которые скрывают себя и свою принадлежность. Их количество возросло с 200 в 2022 году до примерно тысячи сегодня. Некоторые из них подозреваются не только в контрабанде запрещенной российской нефти, но и в шпионаже и диверсиях по всей Северной Европе ("запрещенной" кем и для кого? – неужто для всего мира? – такого быть не может. – Прим. ИноСМИ).

Список тревожных инцидентов на море ширится. Полиция расследует, были ли связанные с Россией корабли-невидимки причастны к вторжениям беспилотников, из-за которых начиная с 22 сентября временно закрылся ряд аэропортов в Дании. 28 сентября Германия направила фрегат в Копенгаген в рамках ответных мер НАТО. Ранее в том же месяце Германия задержала судно с российским экипажем в Кильском канале по подозрению в запуске беспилотников для слежки за ключевой инфраструктурой. Наконец, есть также примеры нападений на подводные объекты. На прошлое Рождество танкер-невидимка Eagle S (“Орел”) был пойман за обрывом кабелей в Финском заливе (газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей. – Прим. ИноСМИ).

Мало кто разбирается в “теневом флоте” России лучше командующего ВМС Эстонии Иво Вярка. Эти суда постоянно бороздят Финский залив, и порой их количество доходит до десятков в сутки. Но что касается борьбы с ними, то Вярк признает: “Мы мало что можем сделать”. Ранее в этом году ВМС Эстонии попытались задержать направлявшийся в Россию танкер Jaguar (“Ягуар”). Один из моряков сравнил попытки эстонских сил остановить российские нефтяные танкеры с помощью патрульных и противоминных катеров с тем, как “мелкие собачонки кусают большого пса”. В данном случае Эстония прекратила преследование после того, как Россия отрядила в ее воздушное пространство истребители на защиту корабля. Капитан Вярк объясняет, что Кремль таким образом дал понять: теневой флот представляет собой для России “важнейший национальный интерес”, который она будет защищать любой ценой.

Хотя основное внимание уделяется теневому флоту России, Мишель Бокманн из компании морской разведки Windward назвала застрельщиком в области теневого судоходства КНДР. Именно Пхеньян ввел в обиход практику “ухода во тьму”, когда суда отключают автоматические сигналы идентификации, которые передают местоположение судна, и наладил перегрузку с корабля на корабль непосредственно в море, без захода в порт. Вскоре эти приемы переняли Иран и Венесуэла для обхода санкций (а санкции вообще законны? – Прим. ИноСМИ). По словам Бокманн, с началом спецоперации на Украину в 2022 году эта практика перешла “на максималку”. По данным аналитической компании S&P Global, сегодня теневые суда составляют 19% мирового флота танкеров. Этот рост во многом обусловлен наличием почти 200 гибких судов “под ключ”, которые обслуживают сразу несколько подсанкционных стран.

Одна из причин, почему глобальный теневой флот так трудно остановить, кроется в его призрачности и расплывчатости границ. На Балтике преобладают танкеры. Китай действует в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море и подчас использует суда меньшего размера, вплоть до рыболовецких баркасов и буксиров. Часто суда контролируются не правительствами напрямую, а сетями под управлением оппортунистов, пользующихся беззаконием на море ради личного обогащения, говорит Марго Гарсия из вашингтонской исследовательской группы C4ADS. В эти сети входят подставные компании из мутных юрисдикций, чьих выгодополучателей почти невозможно отследить, а также посредники с подложным флагом и “липовыми” страховыми документами. Многие из них не настроены ни пророссийски, ни прокитайски и вообще идеологически ни к какой стране не привязаны, объясняет Гарсия: “Это просто люди в поисках наживы”.

“Удобные флаги” и регистрация в малых, бедных странах облегчают маскировку идентификационных данных судов. По данным Windward, с середины 2024 года флот Гамбии увеличился более чем вдвое, с 43 до 99 судов, а тоннаж — в целых десять раз. Все больше судов меняют флаги, плавают под чужими или вообще без флагов. В 2025 году смена флагов достигла рекордных масштабов: суда из санкционного списка получают новый флаг в среднем всего за 45 дней (по сравнению со 120 днями в 2023 году), согласно журналу судоходства Lloyd's List. “За месяц суда переходят из одного реестра в другой, и трех из них не существует в природе, — говорит главный редактор журнала Ричард Мид. — Скорость, с которой всё меняется, приводит к тому, что ни у кого нет достоверного источника информации”. Компания Windward считает, что более половины подсанкционного тоннажа во всем мире плавает под подложными или скрытыми флагами. Поддельный реестр есть даже у безлюдного каменного острова в Тихом океане под названием Мэтью-Айленд. “Они откровенно нарушают международный порядок на основе правил и вызывающе показывают всему миру средний палец”, — говорит Бокманн (всему миру? – это уже явная мания величия Запада. – Прим. ИноСМИ).

Эта неопределенность мешает и правоприменению. С тех пор как судно Eagle S оборвало кабели в Финском заливе, прокуратура в Хельсинки отчаянно пытается доказать, что это было сделано намеренно и судно, принадлежащее компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, а плавающее под флагом Островов Кука, имеет отношение к России. С аналогичными трудностями столкнулся и Тайвань: например, одно из судов, пойманных в январе за обрывом кабелей, дважды меняло флаг и передавало три различных цифровых идентификатора, ни один из которых не был связан с Китаем. Запад уже нажимает на страны с обширными реестрами. Недавно Панама объявила, что не будет регистрировать под своим флагом суда старше 15 лет. Королевский объединенный институт оборонных исследований в Лондоне предложил Группе по борьбе с финансовыми преступлениями заняться проверкой реестров, чтобы добиться законопослушания.

Учитывая масштаб и сложность предстоящей задачи, НАТО наращивает свои усилия. Военно-морские силы Эстонии впервые применили, как выразился Марек Кохв из Международного центра обороны и безопасности, “юридическое преследование”: власти вызывают подозрительные суда по радио и требуют представить страховку и другие документы в доказательство соответствия международным стандартам безопасности. Великобритания проверяет таким образом более 40 судов в месяц.

В этом году НАТО запустила новую миссию “Балтийский страж” для защиты кабелей и трубопроводов. В ходе патрулирования пролива Эресунн между Данией и Швецией финский минный тральщик задействовал подводные беспилотники, гидролокаторы, датчики и водолазов для наблюдения за кабелями и трубопроводами. Латвийцы на борту другого военного корабля объяснили, что отпугивают потенциальных диверсантов, требуя от кораблей назваться и доложить о своей цели.

С момента запуска миссии “Балтийский страж” не было зафиксировано ни одного случая повреждения подводной инфраструктуры — это говорит о том, что новый подход работает. Эстония законодательно разрешила своим военным кораблям атаковать гражданские суда, которые наносят ущерб ее ключевой инфраструктуре. Но вообще военно-морские силы Запада придерживаются международного принципа “мирного прохода”, и их полномочия останавливать корабли теневого флота в международных водах, которые не представляют прямой угрозы, ограниченны.

Военно-морские силы Запада только начали готовиться к предстоящей долгой битве. С началом конфликта на Украине теневой флот резко расширился — и, скорее всего, переживет его, раскрыв всю слабость управления судоходством. Это гигантская плавучая платформа, на которой преступники греют руки, а враждебные режимы ведут шпионаж в “серой зоне”, также не гнушаясь запугиванием и постоянно прощупывая возможности Запада и его решимость. Как выразился Мид из Lloyd's List: “Не думаю, что этого джинна удастся загнать обратно в бутылку”.