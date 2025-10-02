Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы сообщают, что, по словам военнослужащих ВСУ, подразделения армии России практически перестали использовать танки. Изменение тактики ВС РФ вызывает у противника беспокойство.

Как отмечают украинские военнослужащие, в последнее время наша армия применяет тяжелую бронетехнику крайне ограниченно: в редких случаях по одной-две единицы с целью огневой поддержки штурма. За последние четыре месяца самое массовое применение танков ВС РФ в количестве трех-четырех единиц фиксировалось противником в районе Мирнограда (Димитрова).

При этом боевики ВСУ озадачены, небезосновательно предполагая, что, учитывая беспрерывное производство танков «Уралвагонзаводом», вероятнее всего, российское командование накапливает танки для осуществления прорыва или масштабного наступления.

Между тем украинские источники отмечают полное отсутствие каких-либо успехов ВСУ на фронте, а также последовательный рост потерь. Поскольку у ВСУ иссякает запас прочности, крупный обвал фронта фактически неизбежен. Наиболее проблемными для ВСУ участками линии боевого соприкосновения называются Северск, Красный Лиман, Купянск и Покровско-Мирноградская агломерация. По оценкам украинских экспертов, все названые города могут пасть уже в следующем, 2026 году. Кроме того, негативная для ВСУ тенденция уже отчетливо прослеживается на Запорожском и Днепропетровском направлениях.