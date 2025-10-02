Войти
Военное обозрение

Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки

214
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы сообщают, что, по словам военнослужащих ВСУ, подразделения армии России практически перестали использовать танки. Изменение тактики ВС РФ вызывает у противника беспокойство.

Как отмечают украинские военнослужащие, в последнее время наша армия применяет тяжелую бронетехнику крайне ограниченно: в редких случаях по одной-две единицы с целью огневой поддержки штурма. За последние четыре месяца самое массовое применение танков ВС РФ в количестве трех-четырех единиц фиксировалось противником в районе Мирнограда (Димитрова).

При этом боевики ВСУ озадачены, небезосновательно предполагая, что, учитывая беспрерывное производство танков «Уралвагонзаводом», вероятнее всего, российское командование накапливает танки для осуществления прорыва или масштабного наступления.

Между тем украинские источники отмечают полное отсутствие каких-либо успехов ВСУ на фронте, а также последовательный рост потерь. Поскольку у ВСУ иссякает запас прочности, крупный обвал фронта фактически неизбежен. Наиболее проблемными для ВСУ участками линии боевого соприкосновения называются Северск, Красный Лиман, Купянск и Покровско-Мирноградская агломерация. По оценкам украинских экспертов, все названые города могут пасть уже в следующем, 2026 году. Кроме того, негативная для ВСУ тенденция уже отчетливо прослеживается на Запорожском и Днепропетровском направлениях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)