Войти
Военное обозрение

После угроз Уоллеса Рогозин опубликовал карту военных объектов Великобритании

233
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бывший глава «Роскосмоса» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин после череды громких заявлений отставных и действующих представителей руководства Великобритании опубликовал в своем Telegram-канале карту, на которой отмечены ключевые предприятия ВПК и объекты ядерной инфраструктуры островного королевства. На карте также показаны кластеры передовых отраслей с высоким потенциалом роста и даже общее количество рабочих мест, поддерживаемых британским министерством обороны.

Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопрос, что Киев и его союзники по НАТО должны сделать для завершения военных действий в рамках украинского кризиса, заявил, что, по его мнению, Лондону следует помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Уоллес без обиняков призывает «задушить Крым». Рогозин рекомендует обратить внимание на высказывание Уоллеса тем, кто еще полагает возможным замирение с империалистическими агрессорами.

Источник изображения: topwar.ru

В то же время британское Минобороны разработало новую оборонно-промышленную стратегию (Defence Industrial Strategy 2025 - Making Defence an Engine for Growth), в рамках которой в качестве приоритетных целей предполагается вывести страну на передовые позиции в сфере оборонных инноваций. Для этого оборонное ведомство королевства планирует расширить промышленную базу страны, трансформировать систему закупок и приобретений, а также создать новые и прочные партнерские отношения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)