Источник изображения: topwar.ru

Бывший глава «Роскосмоса» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин после череды громких заявлений отставных и действующих представителей руководства Великобритании опубликовал в своем Telegram-канале карту, на которой отмечены ключевые предприятия ВПК и объекты ядерной инфраструктуры островного королевства. На карте также показаны кластеры передовых отраслей с высоким потенциалом роста и даже общее количество рабочих мест, поддерживаемых британским министерством обороны.

Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопрос, что Киев и его союзники по НАТО должны сделать для завершения военных действий в рамках украинского кризиса, заявил, что, по его мнению, Лондону следует помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Уоллес без обиняков призывает «задушить Крым». Рогозин рекомендует обратить внимание на высказывание Уоллеса тем, кто еще полагает возможным замирение с империалистическими агрессорами.

Источник изображения: topwar.ru

В то же время британское Минобороны разработало новую оборонно-промышленную стратегию (Defence Industrial Strategy 2025 - Making Defence an Engine for Growth), в рамках которой в качестве приоритетных целей предполагается вывести страну на передовые позиции в сфере оборонных инноваций. Для этого оборонное ведомство королевства планирует расширить промышленную базу страны, трансформировать систему закупок и приобретений, а также создать новые и прочные партнерские отношения.