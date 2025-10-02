Войти
Британии следует сократить свой ядерный арсенал… заявила ядерная Россия (The Sun, Великобритания)

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота.
Источник изображения: © AP Photo / Charlie Riedel

The Sun: Россия настаивает на сокращении ядерных арсеналов Британии и Франции

Россия настаивает на включении ядерных арсеналов Франции и Британии в переговоры по разоружению, пишет The Sun. Начинать переговоры по ДСНВ нужно на двустороннем уровне, но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится, говорят в Москве. И это очень раздражает Лондон.

Джемма Счерри (Gemma Scerri)

У России наибольшее количество ядерных вооружений, превышающее 5 тысяч единиц

Кремль заявляет, что Великобритания и Франция должны сократить запасы ядерного оружия, хотя сама Россия обладает бо́льшим арсеналом, чем обе они вместе взятые. Представители Путина заявили, что в переговоры по сокращению запасов следует включить ядерные арсеналы как Великобритании, так и Франции.

Требование Дмитрия Пескова прозвучало после того, как Россия предложила США еще на год добровольно сохранить ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения. Поддерживаемый уровень вооружений отвечает требованиям договора СНВ-3, который должен прекратить действие в следующем году.

Комментарии Пескова стали непосредственной реакцией на заявление Трампа о том, что он хочет расширить действующее двустороннее соглашение между Россией и США, включив в него Китай. Что касается Франции и Великобритании, Песков заявил, что это "естественно… говорить [о соглашении] на двустороннем уровне". "Все-таки ДСНВ — это двусторонний документ, — сказал он. — Но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится. Тем более что эти арсеналы являются составляющей в целом проблемы мировой европейской безопасности и стратегической стабильности".

Договор СНВ-3 был подписан бывшим президентом Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году и вступил в силу год спустя. Первое продление на 5 лет состоялось в 2021 году после прихода к власти Джо Байдена. В 2023 году Путин приостановил участие России, заявив, что продолжит соблюдать ограничения на боеголовки.

Франция и Великобритания никогда не были сторонами ни СНВ-3, ни предшествовавших ему договоров. У каждой из этих стран насчитывается от 220 до 300 боеголовок. Соглашение предусматривает, что каждая страна должна иметь не более 1550 развернутых боеголовок одновременно. В арсенале российских сил в общей сложности 5580 единиц, однако развернуто в настоящее время, по оценкам, около 1718. У США эти цифры составляют 5177 и 1770 соответственно.

Несмотря на эскалацию российской риторики в отношении НАТО, Песков своим заявлением поддержал дипломатический жест Путина. На прошлой неделе российский лидер заявил о готовности продлить условия договора, сказав: "Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ".

"В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений, — продолжил он. — Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".

Несмотря на заявления о стремлении к миру на Украине, Путин переходит все новые черты. Российские дроны вошли в воздушное пространство Польши в рамках "преднамеренного" вторжения (Запад активно переводит инцидент с дронами в Польше в русло преднамеренных действий России, хотя никаких доказательств не приводит. – Прим. ИноСМИ), вынудив силы НАТО от Польши, Италии, Нидерландов и США сбить их. Это первый случай с начала вооруженного конфликта, когда НАТО вступила в прямое противостояние с Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Китай
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Барак Обама
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
СНВ-3
Ядерный щит
