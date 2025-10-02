Система противодействия БЛА Loke компании Saab использовалась в операции НАТО

ЦАМТО, 1 октября. Как сообщила шведская компания Saab, разработанная совместно с Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) и ВВС Швеции система защиты от БЛА Loke (Light Operational Kinetic Electronic), впервые была использована в боевой операции НАТО.

Комплекс, который уже стал компонентом систем самообороны баз ВС Швеции, был развернут в период участия шведского контингента в операциях НАТО на авиабазе Мальборк с апреля по сентябрь 2025 года. Подразделения 21-го, а затем и 17-го авиакрыла обеспечивали защиту объектов альянса, включая логистический центр по оказанию военной помощи Украине.

Модульная система Loke была разработана путем интеграции существующих технологий и впервые представлена в феврале 2025 года. В состав системы входят мобильная РЛС Giraffe 1x, обеспечивающая обнаружение и классификацию БЛА, система командования и боевого управления, средства радиоэлектронной борьбы, а также дистанционно управляемый модуль вооружения Trackfire с 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами в качестве средства поражения. Система размещается на шасси внедорожников.

Loke позволяет отслеживать как физические объекты, так и сигналы в электромагнитном спектре, обеспечивая раннее обнаружение противника и различные варианты нейтрализации угроз.

Вооруженные силы Швеции и Saab продолжают разработку Loke, а личный состав 21-го авиакрыла в настоящее время проходит обучение применению системы на уровне взвода. Опыт недавних учений, включая Baltic Trust 2025 в Латвии, учитывается на следующем этапе разработки.

В конце июня 2025 года Loke была продемонстрирована на острове Готланд во время операции Gute, направленной на интеграцию существующих датчиков и вооружений в многоуровневую систему противодействия БЛА.

В конце августа Saab объявила о разработке новой ракеты "Нимбрикс" (Nimbrix), предназначенной для поражения беспилотных летательных аппаратов (до Класс.2). Боеприпас длиной около 1 м и массой менее 3 кг также может быть интегрирован в состав Loke. Дальность поражения составляет от 2 до 5 км.

Полное принятие системы на вооружение боевых подразделений запланировано на конец 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2025 года Saab сообщила о выполненной в течение 84 дней совместно с ВВС Швеции, Агентством материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) и рядом других партнеров разработке концепции мобильной системы Loke (Light Operational Kinetic Electronic), предназначенной для обнаружения и поражения малоразмерных БЛА противника. Система является масштабируемой, адаптируется к меняющимся угрозам и может постоянно совершенствоваться за счет интеграции новых средств обнаружения и поражения.

По оценке Saab, в настоящее время принятие на вооружение решений для противодействия БЛА становится все более актуальным для вооруженных сил из-за быстро меняющегося спектра воздушных угроз. Так, мини-БЛА отличаются малозаметностью, могут применяться в составе роя и, действуя автономно, сложно обнаруживаются стандартными методами. Таким образом, срочно необходимы средства перехвата, "идущие в ногу" с развитием технологий БЛА и обеспечивающие эффективную оборону от них.

Модульная концепция разработанной системы охватывает всю цепочку от обнаружения до поражения – от РЛС Giraffe 1x и систем радиоэлектронной разведки до ДУМВ.