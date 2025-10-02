Войти
ЦАМТО

Система противодействия БЛА Loke компании Saab использовалась в операции НАТО

214
0
0
Многоцелевая РЛС Giraffe 1X
Многоцелевая РЛС Giraffe 1X.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 1 октября. Как сообщила шведская компания Saab, разработанная совместно с Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) и ВВС Швеции система защиты от БЛА Loke (Light Operational Kinetic Electronic), впервые была использована в боевой операции НАТО.

Комплекс, который уже стал компонентом систем самообороны баз ВС Швеции, был развернут в период участия шведского контингента в операциях НАТО на авиабазе Мальборк с апреля по сентябрь 2025 года. Подразделения 21-го, а затем и 17-го авиакрыла обеспечивали защиту объектов альянса, включая логистический центр по оказанию военной помощи Украине.

Модульная система Loke была разработана путем интеграции существующих технологий и впервые представлена в феврале 2025 года. В состав системы входят мобильная РЛС Giraffe 1x, обеспечивающая обнаружение и классификацию БЛА, система командования и боевого управления, средства радиоэлектронной борьбы, а также дистанционно управляемый модуль вооружения Trackfire с 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами в качестве средства поражения. Система размещается на шасси внедорожников.

Loke позволяет отслеживать как физические объекты, так и сигналы в электромагнитном спектре, обеспечивая раннее обнаружение противника и различные варианты нейтрализации угроз.

Вооруженные силы Швеции и Saab продолжают разработку Loke, а личный состав 21-го авиакрыла в настоящее время проходит обучение применению системы на уровне взвода. Опыт недавних учений, включая Baltic Trust 2025 в Латвии, учитывается на следующем этапе разработки.

В конце июня 2025 года Loke была продемонстрирована на острове Готланд во время операции Gute, направленной на интеграцию существующих датчиков и вооружений в многоуровневую систему противодействия БЛА.

В конце августа Saab объявила о разработке новой ракеты "Нимбрикс" (Nimbrix), предназначенной для поражения беспилотных летательных аппаратов (до Класс.2). Боеприпас длиной около 1 м и массой менее 3 кг также может быть интегрирован в состав Loke. Дальность поражения составляет от 2 до 5 км.

Полное принятие системы на вооружение боевых подразделений запланировано на конец 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2025 года Saab сообщила о выполненной в течение 84 дней совместно с ВВС Швеции, Агентством материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) и рядом других партнеров разработке концепции мобильной системы Loke (Light Operational Kinetic Electronic), предназначенной для обнаружения и поражения малоразмерных БЛА противника. Система является масштабируемой, адаптируется к меняющимся угрозам и может постоянно совершенствоваться за счет интеграции новых средств обнаружения и поражения.

По оценке Saab, в настоящее время принятие на вооружение решений для противодействия БЛА становится все более актуальным для вооруженных сил из-за быстро меняющегося спектра воздушных угроз. Так, мини-БЛА отличаются малозаметностью, могут применяться в составе роя и, действуя автономно, сложно обнаруживаются стандартными методами. Таким образом, срочно необходимы средства перехвата, "идущие в ногу" с развитием технологий БЛА и обеспечивающие эффективную оборону от них.

Модульная концепция разработанной системы охватывает всю цепочку от обнаружения до поражения – от РЛС Giraffe 1x и систем радиоэлектронной разведки до ДУМВ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Украина
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)